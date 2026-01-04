Lời khai của nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau

TPO - Hồ Anh Kiệt khai nhận hẹn bé gái 13 tuổi để trả tiền, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng bị chống cự nên ra tay sát hại, đẩy thi nạn nhân xuống vuông tôm.

Ngày 4/1, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án giết người liên quan vụ người dân phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi dưới vuông tôm ở xã Cái Đôi Vàm.



Nghi phạm trong vụ án là Hồ Anh Kiệt (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm) cũng có lời khai ban đầu.

Thi thể bé gái 13 tuổi được người dân phát hiện dưới vuông tôm.

Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai nhận có quen biết với nạn nhân là V.T.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ xã Phú Tân). Trước đó, Kiệt mượn của K. 300.000 đồng, ngày 31/12/2025, Kiệt lấy lý do trả tiền để hẹn gặp K.

Khoảng 16h ngày 1/1, nạn nhân chạy xe đạp điện đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Tân gặp Kiệt nhận tiền. Sau khi trả tiền, Kiệt tiếp tục rủ K. đi cùng đòi tiền một người khác đang nợ và hứa nếu lấy được sẽ cho K. 4 triệu đồng.

Tin lời, K. đồng ý đi theo. Kiệt chở nạn nhân đến đoạn đường bê tông vắng dọc kênh thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm. Tại đây, Kiệt thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân và bị chống cự.

Lo sợ K. nói lại sự việc với gia đình, Kiệt lấy dao mang theo trong cốp xe gây án, sau đó đẩy thi thể K. xuống vuông tôm cạnh đó.

Sau khi gây án, Kiệt vứt điện thoại và một số đồ đạc của K. rồi rời khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án giết người, khi có kết quả giám định liên quan, các bước tố tụng tiếp theo.