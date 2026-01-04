Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lời khai của nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hồ Anh Kiệt khai nhận hẹn bé gái 13 tuổi để trả tiền, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng bị chống cự nên ra tay sát hại, đẩy thi nạn nhân xuống vuông tôm.

Ngày 4/1, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án giết người liên quan vụ người dân phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi dưới vuông tôm ở xã Cái Đôi Vàm.

Nghi phạm trong vụ án là Hồ Anh Kiệt (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm) cũng có lời khai ban đầu.

607131135-3470936926404745-4523010482653044852-n.jpg
Thi thể bé gái 13 tuổi được người dân phát hiện dưới vuông tôm.

Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai nhận có quen biết với nạn nhân là V.T.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ xã Phú Tân). Trước đó, Kiệt mượn của K. 300.000 đồng, ngày 31/12/2025, Kiệt lấy lý do trả tiền để hẹn gặp K.

Khoảng 16h ngày 1/1, nạn nhân chạy xe đạp điện đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Tân gặp Kiệt nhận tiền. Sau khi trả tiền, Kiệt tiếp tục rủ K. đi cùng đòi tiền một người khác đang nợ và hứa nếu lấy được sẽ cho K. 4 triệu đồng.

Tin lời, K. đồng ý đi theo. Kiệt chở nạn nhân đến đoạn đường bê tông vắng dọc kênh thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm. Tại đây, Kiệt thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân và bị chống cự.

Lo sợ K. nói lại sự việc với gia đình, Kiệt lấy dao mang theo trong cốp xe gây án, sau đó đẩy thi thể K. xuống vuông tôm cạnh đó.

Sau khi gây án, Kiệt vứt điện thoại và một số đồ đạc của K. rồi rời khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án giết người, khi có kết quả giám định liên quan, các bước tố tụng tiếp theo.

Tân Lộc
#Cà Mau #bé gái #giết người #nghi phạm #hành vi phạm tội #lời khai #sát hại

Xem thêm

Cùng chuyên mục