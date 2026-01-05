Công an Ninh Bình điều tra vụ dựng kịch bản lừa đảo ‘đổ thạch’ tìm đá quý online

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng, với thủ đoạn phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên mạng xã hội, đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tiền của người xem.

Dựng kịch bản “tìm đá quý”, dẫn dụ chuyển tiền

Công an Ninh Bình điều tra vụ lừa đảo 'đổ thạch' tìm đá quý trên mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 7/2025, Sầm Văn Duyên và Hoàng Minh Đức đã tổ chức nhiều buổi livestream trên các trang Facebook có tên “Đá Quý Đất Ngọc”, “Đá Quý Cổng Trời”, “Đá Quý Như Ý”.

Trong các buổi phát trực tiếp, các đối tượng đưa ra hình ảnh, thông tin bịa đặt, tạo dựng kịch bản rằng việc “đổ thạch” có thể tìm được đá quý có giá trị lớn và sẽ được thu mua lại với giá cao. Tin tưởng, nhiều người xem đã chuyển tiền tham gia hoặc mua “suất đổ thạch”.

Tiền được yêu cầu chuyển vào các tài khoản ngân hàng: Ngân hàng Bản Việt (BVBank), số 1277041000696, mang tên Ly Van Tuan; Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), số 0377936693, mang tên Mai Thi Le. Sau khi nhận tiền, các đối tượng không giao đá quý như cam kết, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị những ai là bị hại trong vụ việc nói trên đến trình báo tại trụ sở đơn vị, địa chỉ: số 60 đường Trương Hán Siêu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp Điều tra viên Vũ Minh Ngọc, số điện thoại 0985.668.295, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

Thủ đoạn “đổ thạch” từng bị triệt phá tại nhiều địa phương

Trước đó, tháng 1/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tương tự. Nhóm này gồm các đối tượng trú tại Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nam và Lạng Sơn.

Cơ quan công an đã thu giữ 400 triệu đồng tiền mặt, 300 triệu đồng trong tài khoản, cùng nhiều tang vật như 25 bao đất đá, 10 sim rác, 4 xe mô tô, 27 điện thoại di động và các phương tiện phục vụ việc lừa đảo.

Theo điều tra, từ tháng 10/2024, nhóm đối tượng đã thuê nhà tại thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) để sinh hoạt và tổ chức livestream. Các đối tượng lập nhiều fanpage có lượng theo dõi lớn như “Búa Là Nổ”, “Búa Đá Tìm Ngọc”, “Đá Quý Thu Hương”, quảng bá những cục đất, đá thông thường là đá quý hiếm.

Trong các buổi phát trực tiếp, nhóm này dàn dựng tình huống trúng đá quý giá trị cao, hứa hẹn thu mua với giá hấp dẫn nhằm kích thích lòng tham của người xem. Trên thực tế, toàn bộ đất, đá đều không chứa đá quý. Sau khi người bị hại chuyển tiền, các đối tượng lấy lý do “không trúng ngọc” để chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn này, từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 900 triệu đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo “đổ thạch” thường sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi: Quảng cáo đá thô giá rẻ là đá quý hiếm; Dàn dựng các buổi “khui đá” ngoạn mục; Lập nhóm kín trên mạng xã hội để lan truyền hình ảnh “đổ thạch thành công”, tạo hiệu ứng đám đông.

Khi nạn nhân “sập bẫy”, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc mua suất tham gia. Sau khi nhận tiền, chúng cắt liên lạc, trì hoãn giao dịch hoặc viện cớ không hoàn tiền.

Hệ quả, nhiều người mất từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, không chỉ thiệt hại tài chính mà còn chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, mất niềm tin vào các giao dịch trực tuyến.

Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng phức tạp, các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo người dân không tin vào những lời hứa hẹn làm giàu nhanh chóng từ các trò “đổ thạch”, “tìm ngọc” trên mạng xã hội.

Theo chuyên gia an ninh mạng, người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ danh tính, không tham gia các nhóm kín có dấu hiệu bất minh và kịp thời báo cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi lừa đảo.