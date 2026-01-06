Tạm giam đối tượng dùng đũa hành hung tài xế taxi

TPO - Chỉ vì mâu thuẫn, nam hành khách đã dùng chiếc đũa tấn công tài xế taxi ngay khi người này đang cầm lái.

Chiều 5/1, Công an xã Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, trú thôn 2, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Khánh bị khởi tố về tội danh “Cố ý gây thương tích”. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng. Ảnh: Quốc Dũng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 1/1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê về nhà. Khi xe di chuyển đến đoạn qua buôn Kmrơng, xã Krông Pắc, do đường xấu, nhiều ổ gà khiến con nhỏ bị nôn ói, Khánh đã nhắc nhở tài xế đi chậm. Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Thay vì bình tĩnh xử lý, Khánh đã dùng chiếc đũa mang theo trong người tấn công tài xế ngay khi người này đang điều khiển xe. Quá hoảng sợ, tài xế đã phải mở cửa xe bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.

Hình ảnh vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng lan truyền và gây bức xúc trong dư luận.

Đối tượng Phạm Ngọc Khánh bị tạm giam 2 tháng. Ảnh: Quốc Dũng.

Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an xác định đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Phạm Ngọc Khánh về tội danh Cố ý gây thương tích, quy định tại điều 134, Bộ luật hình sự.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Ngọc Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự ân hận.