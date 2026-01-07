Cất giấu vàng trong tất để mang về Việt Nam, người phụ nữ bị khởi tố

TPO - Phạm Thị Minh Hà đã chia vàng rồi bỏ vào tất để vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Ngày 7/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Minh Hà (SN 1991, trú TP Hải Phòng) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h45 ngày 24/11/2025, Phạm Thị Minh Hà được Hoàng Thị Thuần (SN 1981, trú xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) rủ sang Lào vận chuyển vàng về Việt Nam để lấy tiền công 2,5 triệu đồng.

Đến 14h40 cùng ngày, Thuần tiếp tục rủ chị ruột là Hoàng Thị Hằng (SN 1978, trú xã Đường An, TP Hải Phòng) cùng tham gia.

Bị can Phạm Thị Minh Hà bị khởi tố.

Sáng 7h ngày 25/11/2025, Thuần, Hằng và Hà làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) sang Lào. Chiều cùng ngày, cả 3 đến bến xe Viêng Chăn. Tại đây, một phụ nữ khoảng 50 tuổi (người Việt Nam, chưa rõ lai lịch) giao cho Thuần 6 chiếc vòng vàng, được bọc trong 3 gói giấy. Thuần chia cho Hằng và Hà mỗi người 1 gói, mỗi gói chứa 2 vòng vàng.

Trên đường từ Viêng Chăn về Việt Nam, do lo sợ bị kiểm tra, Hà đã xin xuống xe và bỏ lại 2 chiếc vòng vàng mang theo xuống lề đường.

Số vàng được cất giữ trong tất.

Khoảng 8h20 ngày 26/11/2025, khi làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Thuần và Hằng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giữ hộ chiếu để kiểm tra. Lo sợ bị phát hiện, hai người đã bỏ 4 chiếc vòng vàng còn lại vào ba lô của Hà nhờ cất giữ. Hà đã giấu số vàng này trong chiếc tất, bỏ vào người

Phát hiện Hà có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiến hành kiểm tra, thu giữ 4 chiếc vòng vàng, tổng trọng lượng 600 gam (160 chỉ vàng), trị giá ban đầu hơn 2,2 tỷ đồng.

Hà khai nhận, bản thân biết việc Thuần và Hằng bỏ 4 chiếc vòng vàng vào ba lô của mình nhưng vẫn đồng ý. Do sợ bị phát hiện nên Hà đã đi vào nhà vệ sinh lấy 2 chiếc vòng vàng bỏ vào 2 túi áo khoác, 2 chiếc còn lại bỏ vào chiếc tất dưới chân phải và chân trái nhằm mục đích vận chuyển trót lọt vàng về Việt Nam để lấy tiền công.

Cơ quan điều tra xác định Hoàng Thị Thuần là đối tượng chủ mưu, rủ rê các đối tượng khác tham gia.

Trước đó, tháng 11/2025, Thuần đã bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ.