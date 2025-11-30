Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người phụ nữ cất giấu vàng trong tất để đưa về Việt Nam

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người phụ nữ đã cất vàng trong hai chiếc tất nhằm vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Ngày 30/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ Hoàng Thị Thuần (44 tuổi, trú tại xã Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo cơ quan chức năng, trước đó vào sáng 26/11, Thuần làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1) và bị lực lượng chức năng phát hiện giấu 600g vàng trong 2 chiếc tất.

ban-sao-nghi-can-thuan-1764425632-2138-1764425888.jpg
Người phụ nữ hiện đang bị tạm giam để điều tra.
ban-sao-vang-lau-1-1764425679-8098-1764425888.jpg
Số vàng được Hoàng Thị Thuần cất giữ trong tất.

Quá trình kiểm tra, người phụ nữ này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số vàng trên.

Thuần khai nhận sang Thủ đô Viêng Chăn (Lào) vận chuyển số vàng nêu trên đưa về Việt Nam để lấy tiền công 7 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ việc.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Người phụ nữ cất giấu vàng trong tất để đưa về Việt Nam #cất giữ vàng #Đưa vàng từ Lào về Việt Nam

