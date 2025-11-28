Chuyển dịch dân số cơ học: Cơ hội vàng cho bất động sản chất lượng cao tại Hải Phòng

Hải Phòng đang chứng kiến sự "trẻ hóa" đặc biệt - không phải qua dân số sinh học, mà từ làn sóng di cư của lực lượng lao động trẻ, có trình độ, đến từ các tỉnh lân cận. Sự dịch chuyển này không chỉ thay đổi cơ cấu dân số mà còn định hình lại thị hiếu an cư, đòi hỏi thị trường BĐS phải chuyển mình để đáp ứng tiêu chuẩn sống mới của thế hệ cư dân hiện đại.

Lực lượng lao động trẻ đổ về KCN, cảng biển, tạo nên nhịp phát triển sôi động và nhu cầu an cư ngày một tăng cao (Ảnh: báo Hải Phòng)

Theo số liệu thống kê năm 2023, dân số trung bình của Hải Phòng đạt trên 2,1 triệu người người với mật độ 1.379 người/km². Đáng chú ý, tỷ lệ nhập cư của thành phố đạt 2,8% trong khi xuất cư chỉ ở mức 1,3%, cho thấy Hải Phòng đang là điểm đến hấp dẫn của dòng di cư.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm gần 50% dân số. Đồng thời, Hải Phòng hiện có 43 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 12,1 nghìn ha, tạo nền tảng vững chắc để thu hút làn sóng di cư cùng đội ngũ chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước đổ về sinh sống và làm việc.

Thu nhập cao, môi trường sống năng động: Phương trình hấp dẫn lao động trẻ

Sức hút của Hải Phòng đối với lực lượng lao động di cư không phải là ngẫu nhiên. Thành phố đang sở hữu những lợi thế vượt trội về hạ tầng kinh tế và quy hoạch phát triển.

Với hơn 1.761 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư 50,64 tỷ USD, Hải Phòng đã trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu miền Bắc. Riêng 10 tháng đầu năm 2025, thành phố thu hút thêm 165 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1,2 tỷ USD. Các khu công nghiệp như Đình Vũ, Tràng Duệ, VSIP không chỉ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mà còn mang đến mức thu nhập cạnh tranh.

Tại KCN Đình Vũ, thu nhập bình quân của công nhân đạt 11,2 triệu đồng/tháng, cao nhất trong 6 khu công nghiệp khu vực. Tổng thu nhập bình quân mỗi năm của lao động tại các KCN Hải Phòng rơi vào khoảng 120 - 150 triệu đồng/năm, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường lao động không hề thua kém Hà Nội hay các vùng công nghiệp vệ tinh.

Vị trí vàng giữa mạng lưới hạ tầng trọng điểm: từ The Zenith Hải Phòng dễ dàng tiếp cận trường học, bệnh viện, KCN và các đại trung tâm chỉ trong vài phút

Về mặt hạ tầng, Vành đai 2 và Vành đai 3 đang dần hoàn thiện, rút ngắn khoảng cách từ Hải Phòng đến Hà Nội xuống chỉ còn 1,5 giờ, đến Quảng Ninh 30 phút. Hải Phòng cũng đứng thứ 3 toàn quốc về Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2024, tăng 5 bậc so với năm trước, khẳng định cam kết xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Điều đặc biệt hơn nữa là chi phí sinh hoạt tại Hải Phòng thấp hơn Hà Nội 30 - 40%, trong khi chất lượng sống tương đương, thậm chí vượt trội về không gian sống và môi trường. Đây chính là yếu tố then chốt khiến nhiều gia đình trẻ quyết định dịch chuyển từ Hà Nội về Hải Phòng.

Thị hiếu lựa chọn bất động sản tại Hải Phòng

Với mức giá từ 36 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT) cùng ưu đãi lên đến 10%, dự án The Zenith Hải Phòng mở ra cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn cho khách hàng trẻ và đội ngũ chuyên gia tại thành phố Cảng. Khách hàng còn được VPBank và VietinBank hỗ trợ vay tối đa 70%, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc đến 18 tháng - giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu.

Làn sóng lao động di cư đang gia tăng không chỉ bổ sung nguồn nhân lực chất lượng mà còn đặt ra yêu cầu mới về tiêu chuẩn nhà ở. Thế hệ lao động trẻ hướng đến một không gian sống trọn vẹn với ba yếu tố cốt lõi: an ninh - tiện nghi - trải nghiệm.

Trong đó, an ninh bao gồm an ninh sức khỏe và an ninh cộng đồng; tiện nghi được nâng tầm với không gian xanh, tiện ích đa lớp; và trải nghiệm trở thành tiêu chí quyết định, từ kiến trúc, cảnh quan đến tiêu chuẩn sống Green - Smart - Clean.

Toàn cảnh công trường The Zenith Hải Phòng, dự án đang thu hút sự quan tâm của nhóm cư dân và lao động trẻ tại khu vực phía Tây thành phố

Đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí này, The Zenith Hải Phòng tọa lạc trên mặt tiền Đại lộ Bùi Viện, kết nối nhanh đến Vành đai 2, Bệnh viện Trẻ em, trường Edison (5 phút); AEON Mall, Vinmec (10 phút); KCN Tràng Duệ, VSIP và Sân bay Cát Bi (15 - 20 phút).

Dự án cung cấp 508 căn hộ từ 1PN đến Duplex, sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ gồm công viên 3 tầng (Rooftop Garden - Zenith Garden - Green Lounge), hệ thống lọc nước tổng cân bằng pH, không gian không khói thuốc, smart home, camera AI 24/7, cùng chuỗi tiện ích All-in-one: shophouse, hồ bơi Zenith, sân thể thao, gym, coworking, livestream zone, kidzone.

Trong bối cảnh Hải Phòng đang "trẻ hóa" và "tinh hoa hóa" lực lượng lao động, nhu cầu về những dự án đáp ứng chuẩn sống toàn diện ngày càng rõ nét. The Zenith Hải Phòng nổi lên như mô hình đại diện cho xu hướng này, đồng thời là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản thành phố Cảng.