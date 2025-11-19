Bí thư Hải Phòng đối thoại với 800 cán bộ quản lý, nhà giáo

TPO - Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp các kiến nghị, đề xuất của hàng trăm cán bộ, công chức, nhà giáo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hải Phòng dành 20% tổng chi ngân sách cho giáo dục

Sáng 19/11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, nhà giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng là vùng đất nổi tiếng với truyền thống hiếu học, khoa bảng, với những địa danh, di tích lịch sử như: Văn miếu Mao Điền, làng tiến sĩ Mộ Trạch – lò tiến sĩ Xứ Đông, di tích lịch sử trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Nhiều bậc danh sĩ, trí thức lớn có học vấn uyên bác, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống chính trị, văn hóa – xã hội của đất nước như: nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, trạng nguyên Lê Ích Mộc. Đặc biệt, Hải Phòng còn là nơi ghi dấu tên tuổi của danh nhân văn hóa, nhà giáo Chu Văn An “vạn thế sư biểu – người thầy chuẩn mực của muôn đời”…

Thường trực Thành ủy Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại với 800 đại biểu là cán bộ, công chức quản lý và nhà giáo.

Phát huy truyền thống này, TP Hải Phòng đã ban hành hơn 10 nghị quyết chuyên đề và nhiều dự án, chính sách đặc thù, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo thành phố, nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Những năm gần đây, thành phố luôn ưu tiên mức cao với gần 20% tổng chi ngân sách địa phương cho lĩnh vực giáo dục. Do đó, hệ thống giáo dục ở Hải Phòng có những bước phát triển khá toàn diện, quy mô và chất lượng giáo không ngừng được nâng cao.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Điển hình về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách…

Miễn tiền sử dụng đất, thu hút đầu tư vào giáo dục

Kiến nghị tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Việt – Hiệu trưởng Trường tư thục THPT Tứ Kỳ 2 đề xuất thành phố có chính sách thu hút vốn tư nhân và quốc tế đầu tư phát triển giáo dục, giảm sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Tiến Thanh – Hiệu trưởng Đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng cho biết, năm 2020 nhà trường được chuyển đổi từ Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (cũ). Nhà trường mong muốn được tháo gỡ thủ tục sang tên để sớm được đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ công tác đào tạo nhân lực.

Đại diện trường học các cấp, giáo viên kiến nghị, đề xuất chính sách, cơ chế thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Còn TS. Đào Văn Tùng – Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Hải Phòng cho biết, lĩnh vực y tế hiện thiếu nhân lực trầm trọng. Những năm gần đây nhà trường phải loại hồ sơ tuyển dụng do cơ sở vật chất hạn chế, diện tích nhỏ hẹp, lực lượng giảng viên, cán bộ quản lý chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo hiện nay. Nhà trường đề xuất phương án mở rộng cơ sở 2 để đáp ứng diện tích, có chính sách đặc thù thu hút đào tạo nhân lực...

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tiếp nhận 254 đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị giáo dục về 5 nhóm vấn đề: cơ chế, chính sách tài chính, đất đai, thuế và thu hút đầu tư, xã hội hóa; chế độ, chính sách và phát triển nguồn nhân lực; chất lượng giáo dục, chương trình, phương pháp giảng dạy; chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, dạy và kiểm tra, đánh giá; quản lý nhà nước, phân cấp, quản trị, môi trường giáo dục.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cán bộ, nhà giáo. Thường trực Thành ủy cơ bản đồng tình với nội dung trả lời của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành và coi đây là những cam kết của thành phố, là trách nhiệm chính trị, pháp lý và phải tập trung tổ chức thực hiện đối với ngành giáo dục và đào tạo. Những nội dung vượt thẩm quyền của thành phố sẽ được Thường trực Thành ủy ghi nhận để tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết.