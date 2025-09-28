Bí thư Thành uỷ Hải Phòng và hơn 1.200 người chạy trên miền di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc

TPO - Sáng 28/9, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng hơn 1.200 người dân, du khách tham gia giải chạy tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng), thuộc quần thể Di sản Văn hóa thế giới liên tỉnh Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc.
Trước khi giải đấu khai mạc, người dân, du khách tập trung tại điểm xuất phát để khởi động.
Giải chạy được tổ chức nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Tham gia chạy, có nhiều cán bộ, công chức đăng ký cùng gia đình, người thân. Trong đó, nhiều phụ nữ, thanh thiếu niên cũng tham gia tạo nên không khí sôi nổi, rèn luyện thể chất.
Nhiều người dân, du khách hoàn thành các cự ly đăng ký chụp ảnh lưu niệm khoảnh khắc tham gia giải chạy.
Giải chạy "Bước chân Đại hội - Nhịp đập di sản 2025" được tổ chức nhằm khuyến khích người dân, du khách rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tạo cơ hội cho mọi tầng lớp người dân tham gia, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ", tại sân chơi mới, độc đáo nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, phát triển môn chạy marathon.
Giải chạy cũng đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch, đặc biệt du lịch xanh; tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, khám phá văn hóa và con người ở 5 điểm khu di tích, di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng), thuộc quần thể Di sản Văn hóa thế giới liên tỉnh Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc.