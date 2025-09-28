Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng và hơn 1.200 người chạy trên miền di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc

Nguyễn Hoàn

TPO - Sáng 28/9, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng hơn 1.200 người dân, du khách tham gia giải chạy tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng), thuộc quần thể Di sản Văn hóa thế giới liên tỉnh Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc.

dji-0873.jpg
Sáng 28/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTT&DL) phối hợp với UBND phường Trần Hưng Đạo (TP. Hải Phòng﻿) tổ chức giải chạy "Bước chân Đại hội - Nhịp đập di sản 2025", nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, và Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.
0w5a7420.jpg
Từ rạng sáng, hơn 1.200 người tập trung tại khu vực bến xe di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng) để tham dự giải chạy. Lực lượng an ninh, y tế, đoàn viên thanh niên được huy động hỗ trợ các công tác hậu cần, an ninh.
0w5a7461.jpg
0w5a7462.jpg
Trước khi giải đấu khai mạc, người dân, du khách tập trung tại điểm xuất phát để khởi động.
pqu-4619.jpg
Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng﻿ (giữa ảnh) và nhiều cán bộ các sở ngành, địa phương tham dự, chạy cùng người dân và du khách.
0w5a7822.jpg
pqu-4704.jpg
pqu-4683.jpg
Giải chạy được tổ chức nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Tham gia chạy, có nhiều cán bộ, công chức đăng ký cùng gia đình, người thân. Trong đó, nhiều phụ nữ, thanh thiếu niên cũng tham gia tạo nên không khí sôi nổi, rèn luyện thể chất.
0w5a8083.jpg
Giải đấu được tổ chức theo luật điền kinh, gồm 2 cự ly 5 và 10km, yêu cầu người từ 16 tuổi trở lên, người dưới 16 tuổi phải có người giám hộ và không thu phí.
0w5a7507.jpg
0w5a8910.jpg
Nhiều người dân, du khách hoàn thành các cự ly đăng ký chụp ảnh lưu niệm khoảnh khắc tham gia giải chạy.
0w5a7423.jpg
Lực lượng an ninh, y tế, đoàn thanh niên được huy động từ rạng sáng hỗ trợ công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ suốt quá trình tổ chức giải chạy.
0w5a9002.jpg
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các vận động viên đạt giải nhất, nhì, ba ở các cự ly, với khoản tiền thưởng cao nhất là 3 triệu đồng. Nhiều vận động viên trẻ, phụ nữ đã giành giải thưởng sau về đích sớm.

Giải chạy "Bước chân Đại hội - Nhịp đập di sản 2025" được tổ chức nhằm khuyến khích người dân, du khách rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tạo cơ hội cho mọi tầng lớp người dân tham gia, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ", tại sân chơi mới, độc đáo nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, phát triển môn chạy marathon.

Giải chạy cũng đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch, đặc biệt du lịch xanh; tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, khám phá văn hóa và con người ở 5 điểm khu di tích, di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng), thuộc quần thể Di sản Văn hóa thế giới liên tỉnh Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Nguyễn Hoàn
#Giải chạy Côn Sơn - Kiếp Bạc #Di sản Văn hóa thế giới Yên Tử #Du lịch Hải Phòng #Sự kiện thể thao Hải Phòng 2025 #Bí thư Thành ủy Hải Phòng #Du lịch xanh Hải Phòng #Lễ hội mùa thu Côn Sơn #Phát triển du lịch văn hóa

