Bí thư Thành uỷ Hải Phòng và hơn 1.200 người chạy trên miền di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc

Giải chạy "Bước chân Đại hội - Nhịp đập di sản 2025" được tổ chức nhằm khuyến khích người dân, du khách rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tạo cơ hội cho mọi tầng lớp người dân tham gia, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ", tại sân chơi mới, độc đáo nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, phát triển môn chạy marathon.

Giải chạy cũng đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch, đặc biệt du lịch xanh; tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, khám phá văn hóa và con người ở 5 điểm khu di tích, di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng), thuộc quần thể Di sản Văn hóa thế giới liên tỉnh Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc.