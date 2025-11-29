Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nhặt được túi vàng giữa dòng lũ, vợ chồng ở Nha Trang tìm trả lại cho người mất

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhặt được túi xách chứa vàng và nhiều giấy tờ quan trọng giữa lúc nước lũ dâng cao, vợ chồng chị Bùi Thị Thu Hà ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tìm trả lại toàn bộ tài sản cho chủ nhân.

Ngày 29/11, chị Bùi Thị Thu Hà (đường Cầu Dứa - Phú Nông, phường Tây Nha Trang) cho biết, vợ chồng chị vừa trả lại số vàng và nhiều giấy tờ quan trọng cho một người dân trên địa bàn bị nước lũ cuốn trôi.

vang.jpg
Chị Bùi Thị Thu Hà (bên phải) đến trao lại tài sản cho gia đình chị Nguyễn Thị Hà.

Rạng sáng 20/11, khi nước lũ dâng cao, chồng chị Hà mặc áo phao ra đường hỗ trợ hàng xóm. Trong lúc chèo chống giữa dòng nước xiết, anh phát hiện và vớt được một chiếc túi xách. Khi mở ra kiểm tra, cả gia đình bất ngờ vì bên trong có 4 chỉ vàng, một cặp nhẫn cưới và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Sau khi nước rút, dựa vào địa chỉ trên căn cước công dân trong túi, vợ chồng chị Hà đã tìm đến tận nhà chủ nhân và trao trả toàn bộ tài sản cho chị Nguyễn Thị Hà (phường Tây Nha Trang).

Nhận lại tài sản, chị Nguyễn Thị Hà xúc động kể rằng rạng sáng 20/11, nước lũ dâng cao ngập đến tận nhà, buộc gia đình phải vội vã chạy lũ. Trong lúc hỗn loạn, chiếc túi xách đeo bên người bị nước cuốn trôi, bên trong có 4 chỉ vàng, cặp nhẫn cưới cùng giấy tờ của các thành viên gia đình (3 căn cước công dân, 2 cà vẹt xe máy, bằng lái xe, thẻ ATM, thẻ đảng viên...).

“Lúc mất túi, tôi chỉ mong ai nhặt được sẽ trả lại giấy tờ là mừng lắm rồi. Không ngờ gia đình chị Bùi Thị Thu Hà lại trả lại toàn bộ tài sản và giấy tờ nguyên vẹn. Tôi không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn vợ chồng anh chị ấy rất nhiều”, chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Phùng Quang
#Tây Nha Trang #nước lũ dâng cao #vàng #tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục