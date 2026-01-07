Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chủ tịch tập đoàn Sam Group bị truy nã

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có quyết định truy nã Trần Văn Quý (sinh ngày 4/2/1981, quê Ninh Bình), Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty này.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án đã được khởi tố theo Quyết định số 466/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 21/6/2024. Quá trình điều tra xác định hành vi của Trần Văn Quý có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

tun.jpg
Trần Văn Quý, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group.

Ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quý. Các quyết định, lệnh bắt đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi hành lệnh, bị can Trần Văn Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ đang ở đâu. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Văn Quý để tổ chức truy bắt theo quy định.

Theo hồ sơ truy nã, Trần Văn Quý có nơi thường trú tại một căn hộ chung cư Imperia (phường Bình Trưng, TP.HCM). Bị can mang thẻ căn cước công dân số 035081001846 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 5/5/2022.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị báo ngay Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM để xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng truy nã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nguyễn Dũng
#bất động sản #truy nã #lừa đảo #Sam Group #Trần Văn Quý #tội phạm #TP.HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục