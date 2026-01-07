Chủ tịch tập đoàn Sam Group bị truy nã

TPO - Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có quyết định truy nã Trần Văn Quý (sinh ngày 4/2/1981, quê Ninh Bình), Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty này.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án đã được khởi tố theo Quyết định số 466/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 21/6/2024. Quá trình điều tra xác định hành vi của Trần Văn Quý có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trần Văn Quý, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group.

Ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quý. Các quyết định, lệnh bắt đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi hành lệnh, bị can Trần Văn Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ đang ở đâu. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Văn Quý để tổ chức truy bắt theo quy định.

Theo hồ sơ truy nã, Trần Văn Quý có nơi thường trú tại một căn hộ chung cư Imperia (phường Bình Trưng, TP.HCM). Bị can mang thẻ căn cước công dân số 035081001846 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 5/5/2022.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị báo ngay Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM để xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng truy nã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.