Xã hội

Google News

Công an TPHCM buộc các đối tượng dán tờ rơi quảng cáo 'rác' phải tự tay bóc gỡ

Nguyễn Dũng
TPO - Được thuê dán quảng cáo ở trụ điện với giá 200.000 đồng/ngày, hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng yêu cầu cạo xóa, khắc phục hậu quả; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 7/1, Công an TPHCM cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm gắn với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, Công an thành phố đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, rà soát địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi dán, treo, phát quảng cáo, rao vặt sai quy định, không để tình trạng vi phạm kéo dài, tái diễn gây bức xúc trong Nhân dân.

Clip sự việc. Nguồn C.A

Song song với đó, hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 18 – năm 2026, tuổi trẻ Công an Thành phố đã đồng loạt tổ chức cao điểm bóc, xóa quảng cáo trái phép tại nhiều tuyến đường, khu vực công cộng, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận tại một số khu vực vẫn còn tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép. Điển hình, tại khu vực dưới chân cầu cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Công an phường Phước Long phát hiện nhiều tờ quảng cáo mới dán với nội dung “chuyển nhà”.

Qua xác minh, P.C.C (sinh năm 1991, ngụ phường Phước Long) đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an phường lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo gỡ, làm sạch toàn bộ quảng cáo đã dán. Đồng thời, người vi phạm cam kết không tái phạm.

1241198320459921213.jpg
P.C.C (sinh năm 1991, ngụ phường Phước Long) tại cơ quan công an.

Trước đó, rạng sáng 6/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phát hiện các đối tượng dán tờ rơi quảng cáo trái phép tại khu vực ấp 15, xã Đông Thạnh. Qua xác minh, hai người liên quan là T.T.N (sinh năm 1981) và N.T.T (sinh năm 1989) đã thừa nhận hành vi vi phạm. Trong đó, bà T.T.N khai nhận đặt in quảng cáo dịch vụ rút hầm cầu qua mạng Internet và thuê N.T.T dán quảng cáo với giá 200.000 đồng/ngày.

dong-thanh-ttn-va-ntt.jpg
T.T.N (sinh năm 1981) và N.T.T (sinh năm 1989) tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng đã xác định toàn bộ vị trí vi phạm, yêu cầu các đương sự tổ chức cạo xóa, khắc phục hậu quả; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Công an TPHCM, nhiều đối tượng lợi dụng quảng cáo trái phép để che giấu, tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật như tín dụng đen, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc xử lý nghiêm các hành vi này là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng đô thị văn minh, an toàn, sạch đẹp.

Nguyễn Dũng
#quảng cáo trái phép #TPHCM #xử lý vi phạm #công an #trật tự đô thị #tội phạm #dán tờ rơi quảng cáo

