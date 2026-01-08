Cứu 2 thiếu niên ở Gia Lai trôi dạt hơn 40km trong lòng hồ thủy điện Sê San 4

TPO - Điều khiển thuyền máy ra lòng hồ thủy điện Sê San 4 để câu cá, 2 thiếu niên ở Gia Lai mất phương hướng và trôi dạt nhiều giờ trên lòng hồ.

Ngày 8/1, Công an xã Ia Tơi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng cứu hộ thành công 2 thiếu niên trôi dạt hơn 40 km trên lòng hồ thủy điện Sê San 4 về với gia đình an toàn.

Trước đó, vào tối 6/1, hai thiếu niên là R.C.T. và R.L.T. (cùng 12 tuổi, trú xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) rủ nhau đi thuyền máy của gia đình đến khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4, đoạn qua xã Ia Krái để câu cá.

Phương tiện thuyền máy của 2 thiếu niên.

Tuy nhiên, do trời tối lại bị mất phương hướng, thuyền hết nhiên liệu nên cả 2 ngồi trên thuyền và bị trôi dạt nhiều giờ trên lòng hồ thủy điện.

Đến rạng sáng 7/1, lực lượng Công an xã Ia Tơi nhận được tin báo về việc phát hiện một chiếc thuyền trôi nổi tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4 (đoạn qua thôn 7, xã Ia Tơi).

Thời điểm phát hiện, thuyền của 2 thiếu niên cách điểm xuất phát khoảng 40 km.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Tơi nhanh chóng phối hợp lực lượng an ninh cơ sở cùng người dân địa phương tiếp cận vị trí chiếc thuyền đang trôi nổi.

Hai thiếu niên được cứu, trở về an toàn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có 2 thiếu niên trong tình trạng sức khỏe suy yếu, tinh thần hoảng loạn do phương tiện hết nhiên liệu, trôi dạt nhiều giờ.

Công an xã Ia Tơi đã tổ chức lai dắt thuyền vào bờ an toàn, đồng thời hỗ trợ ăn uống, chăm sóc, giúp đỡ 2 thiếu niên ổn định sức khỏe.

Công an xã Ia Tơi phối hợp Công an xã Ia Krái thông báo cho gia đình để bàn giao 2 cháu về nhà an toàn.