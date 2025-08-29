Liên tiếp phát hiện nhiều thi thể trôi dạt về lòng hồ thủy điện ở Nghệ An

TPO - Chỉ trong 4 ngày, người dân đã phát hiện 4 thi thể theo nước trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na (xã Thông Thụ, Nghệ An).

Trưa 29/8, ông Bùi Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày người dân địa phương phát hiện thêm một thi thể trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na. Đây là thi thể thứ 4 được phát hiện trong vòng 4 ngày qua, trôi dạt về xã này.

Thi thể thứ 4 được phát hiện sáng nay (29/8) trên lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Cụ thể, khoảng 8h sáng 29/8, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt về khu vực đập phụ của thủy điện Hủa Na. Do thi thể đã phân hủy nên chưa thể xác định nhân thân nạn nhân.

Người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Trước đó vào ngày 25/8, người dân địa phương cũng phát hiện 2 thi thể trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na. Trong đó một thi thể được xác định giới tính nữ. Một thi thể phân hủy nên chưa thể xác định giới tính.

Thi thể thứ 3 được phát hiện trôi dạt gần chiếc hòm có dòng chữ nước ngoài hôm 28/8 trên lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Đến ngày 28/8, người dân tiếp tục phát hiện thêm một thi thể cùng chiếc hòm trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na. Trên chiếc hòm, người dân phát hiện có dòng chữ nước ngoài.

“Hiện cơ quan công an đang xác định danh tính nạn nhân, nguyên nhân”, ông Bùi Văn Hiền - Bí thư xã Thông Thụ nói.