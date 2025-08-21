Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện thi thể trôi trên biển mặc quần số 69

Tân Lộc
TPO - Người dân ở xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) phát hiện thi thể trên biển, còn mặc quần thun ngắn màu cam có số 69.

Chiều 21/8, tin từ UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể trôi trên biển.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 20/8, anh Phan Văn Lợi đi đặt lú huế (dụng cụ đánh bắt thủy sản - PV) ngoài biển. Trên đường chạy ghe về bờ, anh Lợi phát hiện một thi thể trôi dạt, trên thi thể mặc áo thun ngắn tay, quần màu cam có số 69.

thi-the-duoc-cac-nganh-chuc-nang-dua-vao-bo.jpg
Thi thể được các ngành chức năng đưa vào bờ.

Sau đó, anh Lợi trình báo đến Công an xã Đất Mũi. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đất Mũi đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Đồn biên phòng Đất Mũi ra hiện trường, chuyển thi thể vào bờ.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định thi thể là nam, không xác định được độ tuổi, không có giấy tờ tùy thân

Hiện, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho Hội chữ thập đỏ xã để mai táng.

Tân Lộc
#Cà Mau #xác chết #trôi biển #quần thun số 69 #điều tra tử thi #phân huỷ

