Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quyết định điều động, luân chuyển Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huế và Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Bí thư công bố quyết định điều động, luân chuyển Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Huế và Tỉnh ủy Quảng Trị, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát.

Chiều 7/1, tại TP. Huế, Thành ủy Huế phối hợp Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế và ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì hội nghị.

quang-canh-20260107180813.jpg
Quang cảnh công bố các quyết định tại TP. Huế.

Theo các quyết định của Ban Bí thư, bà Phạm Thị Minh Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng thời, bà Hồ Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Thành ủy Huế và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025–2030.

bi-thu-tang-hoa-c-20260107181123.jpg
Bà Hằng (trái), bà Huệ (phải) nhận quyết định và hoa chúc mừng của lãnh đạo hai địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai địa phương đánh giá cao quá trình rèn luyện, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm thực tiễn của hai cán bộ được luân chuyển, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc luân chuyển vị trí trong bối cảnh tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nhận nhiệm vụ mới, hai Chủ nhiệm UBKT khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, giữ vững nguyên tắc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Nam
#tỉnh Quảng Trị #TP. Huế #điều động #Ban Bí thư #luân chuyển cán bộ #Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục