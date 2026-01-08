Quyết định điều động, luân chuyển Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huế và Quảng Trị

TPO - Ban Bí thư công bố quyết định điều động, luân chuyển Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Huế và Tỉnh ủy Quảng Trị, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát.

Chiều 7/1, tại TP. Huế, Thành ủy Huế phối hợp Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế và ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì hội nghị.

Quang cảnh công bố các quyết định tại TP. Huế.

Theo các quyết định của Ban Bí thư, bà Phạm Thị Minh Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng thời, bà Hồ Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Thành ủy Huế và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025–2030.

Bà Hằng (trái), bà Huệ (phải) nhận quyết định và hoa chúc mừng của lãnh đạo hai địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai địa phương đánh giá cao quá trình rèn luyện, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm thực tiễn của hai cán bộ được luân chuyển, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc luân chuyển vị trí trong bối cảnh tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nhận nhiệm vụ mới, hai Chủ nhiệm UBKT khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, giữ vững nguyên tắc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.