Xã hội

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy Huế điều động, chỉ định nhân sự xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sáng 5/1, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Huế ngày nay, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Tài Tuệ đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Phong Điền, kể từ ngày 5/1/2026; chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để HĐND phường Phong Điền bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

hue.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Điều động Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Ngọc Phương đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Phong Thái, kể từ ngày 5/1/2026; chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phong Thái nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để HĐND phường Phong Thái bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy Lê Hoàng Tùng đến nhận công tác tại Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, kể từ ngày 5/1/2026, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến gửi lời chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh, việc điều động lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đề nghị các đồng chí trong vai trò mới phát huy năng lực, sở trường, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, kiến thức tích lũy từ quá trình công tác cùng với tập thể cơ quan, đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Huế ngày nay
