Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Loạt công viên Hà Nội 'lột xác' sau chỉnh trang

Phùng Linh

TPO - Từng rơi vào cảnh nhếch nhác, xuống cấp, đến nay, loạt công viên tại Hà Nội đã khoác lên mình diện mạo mới khi các hạng mục cải tạo, chỉnh trang dần được hoàn thiện.

tp-cvthongnhat-26.jpg
Những ngày cuối năm, hàng loạt công viên trên địa bàn Hà Nội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Không gian xanh được chỉnh trang đồng bộ, bổ sung nhiều tiện ích mới, sẵn sàng phục vụ nhu cầu vui chơi và tập luyện của người dân dịp nghỉ lễ.
cvien-cgiay-2.jpg
Dự án cải tạo công viên Cầu Giấy được khởi công từ tháng 2/2025. Sau hơn 6 tháng triển khai, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2025.
cvien-cgiay-3.jpg
Dự án cải tạo, nâng cấp công viên Cầu Giấy có tổng vốn đầu tư hơn 66 tỷ đồng, tập trung vào việc cải tạo hạ tầng, bổ sung công trình và cải thiện cảnh quan.
cvien-cgiay-1.jpg
Đường đi quanh công viên, vỉa hè và nhiều ghế đá bị hỏng đã được sửa chữa. Nhiều khu vực đất trống cũng được trồng hoa và cây xanh.
congvien-07.jpg
Khu vui chơi trẻ em cùng sân tập thể thao ngoài trời đã được thay thế bằng thiết bị mới, tạo không gian sạch sẽ và an toàn hơn.
tp-cvxedien-09.jpg
Cũng được triển khai cải tạo từ tháng 2/2025, dự án cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) về cơ bản đã hoàn thiện cải tạo vào tháng 12/2025.
tp-cvxedien-12.jpg
Cụ thể, công viên được nâng cấp toàn diện từ cổng chính, tường rào, khu vui chơi, thể thao, hồ nước…
tp-cvxedien-16.jpg
Đơn vị thi công cũng cải tạo hệ thống chiếu sáng, lắp dựng hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời ở ven hồ, camera giám sát…
tp-cvxedien-08.jpg
Sân chơi chung được hoàn thiện, không gian cây xanh được bổ sung và sắp xếp lại, mang đến diện mạo thông thoáng, sáng sủa hơn. Vào sáng sớm và chiều tối, nhiều người dân quanh khu vực đã quay trở lại công viên để đi bộ, tập thể dục và vui chơi cùng gia đình.
tp-cvthongnhat-17.jpg
Sau hơn 3 năm triển khai theo từng giai đoạn, công viên Thống Nhất hoàn tất tháo dỡ toàn bộ hơn 2.000 m hàng rào.
tp-cvthongnhat-22.jpg
Cùng với việc hạ rào, các đơn vị liên quan sẽ triển khai chỉnh trang, duy tu hè phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu; cải tạo các lối vào công viên; lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí tại các cổng chính; bổ sung camera giám sát dọc công viên. Toàn bộ hạng mục dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.
tp-cvthongnhat-14.jpg
Sau khi hạ rào và từng bước hoàn thiện cải tạo, công viên thu hút càng đông người dân tìm đến vui chơi, tập thể dục, bày tỏ sự phấn khởi trước diện mạo mới của không gian xanh giữa lòng Thủ đô.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hà Nội đã cải tạo, xây mới 10 công viên và 60 vườn hoa. Những không gian công cộng ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng sống và mở ra kỳ vọng về một Hà Nội - thành phố của những công viên mở, không gian sống xanh, văn minh và thân thiện với người dân.

Phùng Linh
#Công viên #Hà Nội #cải tạo #thủ đô #cảnh quan #khu vui chơi #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục