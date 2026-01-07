Loạt công viên Hà Nội 'lột xác' sau chỉnh trang

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hà Nội đã cải tạo, xây mới 10 công viên và 60 vườn hoa. Những không gian công cộng ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng sống và mở ra kỳ vọng về một Hà Nội - thành phố của những công viên mở, không gian sống xanh, văn minh và thân thiện với người dân.