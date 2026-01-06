Hà Nội công khai 231 chợ cóc, chợ tạm sẽ bị 'xóa sổ' trong thời gian tới

TPO - Hà Nội hiện có 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nằm trong diện xử lý theo lộ trình. Trong đó, có 75 điểm “nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị và an toàn giao thông sẽ được xử lý dứt điểm ngay trong tháng 1/2026.

UBND TP Hà Nội vừa công bố danh sách 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nằm trong diện phải giải tỏa theo lộ trình đến năm 2027. Trong đó, 75 điểm “nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị và an toàn giao thông sẽ được xử lý dứt điểm ngay trong tháng 1/2026

Theo kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, trước ngày 30/1, thành phố sẽ hoàn tất giải tỏa 75 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1.

Đây là các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phát sinh tại những khu vực đông dân cư, được coi là “điểm nóng” gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tạo bức xúc trong dư luận.

Sau nhóm 1, các chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh (nhóm 2) sẽ được xử lý dứt điểm trước ngày 30/6/2026.

Nhóm 3, gồm các điểm có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh, phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.

Nhóm 4 là các chợ cóc tồn tại lâu năm, quy mô trên 100 hộ, có tính chất phức tạp, sẽ được giải tỏa trước ngày 30/6/2027. Tổng cộng, Hà Nội hiện có 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nằm trong diện xử lý theo lộ trình này.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc xử lý chợ cóc không chỉ dừng ở giải tỏa mà phải gắn với mục tiêu “không để tái phát và không phát sinh mới”.

Ảnh minh họa

Trách nhiệm được giao cụ thể cho UBND các xã, phường, với yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn.

Song song với công tác giải tỏa, thành phố yêu cầu các địa phương xây dựng phương án chi tiết nhằm bảo đảm đời sống dân sinh cho các tiểu thương bị ảnh hưởng.

Theo đó, các xã, phường phải rà soát thực trạng hoạt động của các chợ trên địa bàn, đánh giá tỷ lệ lấp đầy, hạ tầng chợ và khả năng tiếp nhận thêm hộ kinh doanh, từ đó bố trí, sắp xếp tiểu thương từ chợ cóc vào kinh doanh tại các chợ còn điểm trống, đúng quy định.

Hà Nội cũng xác định ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại các khu vực còn khó khăn, đặc biệt là những xã, phường thiếu chợ, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân.

Việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026–2030, đồng thời tạo mặt bằng ổn định để các tiểu thương yên tâm chuyển đổi địa điểm kinh doanh.

Danh sách chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Hà Nội phải giải tỏa theo nhóm:

﻿

http://www.w3.org/2000/svg">

http://www.w3.org/2000/svg">

http://www.w3.org/2000/svg" x="0px" y="0px" width="28" height="28" viewBox="0,0,256,256">

http://www.w3.org/2000/svg">