Hà Nội giải tỏa 28 chợ cóc, chợ tạm

TPO - Trong tháng 10/2025, các địa phương đã giải tỏa được 28 chợ cóc, chợ tạm, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn 7 xã, phường. Như vậy, tại Hà Nội còn tồn tại 223 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.

Ngày 5/11, UBND TP. Hà Nội họp với các sở, ngành liên quan để rà soát việc xử lý dứt điểm “chợ cóc”, “chợ tạm” và các cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Tại cuộc họp, Sở Công thương Hà Nội cho biết, đến hết tháng 9/2025, trên địa bàn thành phố tồn tại 251 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc địa bàn 55 xã, phường.

Trong tháng 10, các địa phương đã giải tỏa được 28 điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn 7 xã, phường. Như vậy, đến hết tháng 10/2025 còn tồn tại 223 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.

Theo kế hoạch, trong năm 2025 thành phố sẽ giải toả 175 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Quý I/2026, thành phố sẽ giải toả 31 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát; quý II/2026 sẽ tiếp tục giải toả 16 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, việc xử lý chợ cóc, chợ tạm phải quyết liệt, thường xuyên và liên tục. Tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương chưa tích cực, chưa báo cáo theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cũng yêu cầu các địa phương còn chợ cóc, chợ tạm phối hợp để giải tỏa dứt điểm trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, muốn giải tỏa được chợ cóc, chợ tạm phải xây dựng chợ dân sinh thay thế. Do đó, ông Quyền đề nghị Sở Công thương đưa các chợ dân sinh cần xây dựng mới vào danh mục đầu tư, đồng thời kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Bên cạnh đó, cần có phương án hỗ trợ các tiểu thương khi xây chợ mới.

Trước đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND TP. Hà Nội về việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố ngày 7/9, các đại biểu nêu thực trạng tình trạng chợ cóc, chợ tạm tràn lan. Điều này đã gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Đại biểu đề nghị thành phố có giải pháp xử lý dứt điểm chợ cóc, chợ tạm.

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công thương cho rằng, chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn vi phạm công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… Ngoài ra, việc tồn tại các điểm kinh doanh tự phát còn gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các chợ chính trên địa bàn thành phố.

Theo phân cấp, trách nhiệm giải tỏa các chợ không phù hợp quy hoạch, điểm kinh doanh tự phát thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp cơ sở.

Sở Công Thương đã phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai các kế hoạch của thành phố về phát triển và quản lý chợ, chỉnh trang đô thị.

Đến nay đã có 9 chợ đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, 9 chợ đang hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2025; 15 chợ đã hoàn thành thủ tục đầu tư, dự kiến khởi công trong năm 2025, hoàn thành năm 2026. Bên cạnh đó có 41 chợ đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp và 20 chợ đang trong giai đoạn thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2025.