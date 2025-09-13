Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội

Nhiều xã phường chưa thực hiện nghiêm ‘lệnh’ dẹp chợ cóc, chợ tạm

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết đã nhiều lần chỉ đạo các địa phương dẹp bỏ các chợ "tạm", chợ "cóc" và các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên hiện vẫn còn tình trạng các địa phương chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, chưa gửi báo cáo đúng hạn hoặc xử lý chưa triệt để, để xảy ra tái phát.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp triển khai nghị quyết số 436 của HĐND thành phố và các chỉ đạo của UBND thành phố xử lý dứt điểm các chợ "cóc", chợ "tạm", quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo điều kiện tại Thủ đô.

Theo đó, tại cuộc họp, Phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá tình trạng chợ "cóc", chợ "tạm" và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện tại Hà Nội đã tồn tại kéo dài, phức tạp.

Những tồn tại trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn thực phẩm, mỹ quan đô thị, môi trường và gây cạnh tranh không bình đẳng, theo lãnh đạo Hà Nội. Trước thực tế trên, lãnh đạo thành phố cho biết, Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo các địa phương dẹp bỏ các chợ "tạm", chợ "cóc" và các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên hiện vẫn còn tình trạng các địa phương chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, chưa gửi báo cáo đúng hạn theo đề nghị của Sở Công Thương hoặc xử lý chưa triệt để, để xảy ra tái phát.

cho-03.jpg
Chợ 'cóc' nhan nhản trên đường phố Hà Nội

Do đó, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của HĐND thành phố và UBND thành phố nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ đã được giao. Về nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm xử lý dứt điểm chợ "cóc", chợ "tạm", UBND thành phố Hà Nội giao Giao Sở Công thương chủ trì, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch của thành phố về xử lý dứt điểm các chợ "cóc", chợ "tạm".

Trong đó, Hà Nội yêu cầu cần phân loại các nhóm chợ, xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp theo nguyên tắc "việc dễ làm trước, việc khó làm sau". Đồng thời, phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các đơn vị liên quan; tham mưu, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/10.

Sở này cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các xã, phường trong công tác rà soát, thống kê, xây dựng phương án giải tỏa cụ thể. UBND thành phố Hà nội cũng giao UBND các xã, phường rà soát kỹ các tụ điểm chợ "cóc", chợ "tạm" trên địa bàn, gửi Sở Công Thương để xây dựng, hoàn thiện kế hoạch; hoàn thành trong tháng 9/2025.

"Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về kết quả rà soát, xử lý, sắp xếp các chợ "cóc", chợ "tạm" trên địa bàn quản lý. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, lộ trình giải quyết dứt điểm, không để phát sinh mới", văn bản nêu.

Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các sở, ngành, địa phương rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Việc quy hoạch hướng tới đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trần Hoàng
