Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đi chợ nghe chuyện bắt cóc, hai phụ nữ ở Đắk Lắk vội đăng lên mạng gây hoang mang

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai người phụ nữ ở Đắk Lắk đi chợ, nghe kể chuyện bắt cóc. Dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng họ đã vội đăng bài lên mạng xã hội.

Ngày 29/10, Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ, xử lý 2 người phụ nữ về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Đó là bà H. và bà L. (cùng 32 tuổi), cùng trú tại phường Tân An. Trước đó, sáng 25/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tân An và phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải 2 bài viết với nội dung: Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, trước cửa hàng Điện Máy Xanh – Đạt Lý, phường Tân An có 3 người đàn ông bắt cóc 1 cháu gái.

Sau khi được đăng tải, cả 2 bài viết đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận bày tỏ sự hoang mang, lo lắng.

tienphong-1.jpg
Hai người phụ nữ liên quan đến việc đăng tải thông tin bắt cóc sai sự thật. Ảnh: Anh Đức

Công an phường Tân An đã nhanh chóng cử lực lượng đến cửa hàng Điện Máy Xanh – Đạt Lý làm việc với những người liên quan, đồng thời trích xuất camera để xác minh thông tin. Qua đó, Công an xác định thông tin bắt cóc đăng tải trên hai tài khoản facebook trên là sai sự thật. Ngay sau đó, Công an phường Tân An đã phối hợp với phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ được hai chủ tài khoản Facebook đăng tải bài viết trên là bà H. và bà L.

Tại cơ quan Công an, hai người phụ nữ khai nhận, sau khi đi chợ nghe người dân kể chuyện bắt cóc, thiếu kiểm chứng thông tin đã vội vàng đăng bài lên mạng xã hội. Sau khi nghe cán bộ Công an giải thích cả hai người đã nhận ra việc làm của mình là sai trái, tự gỡ bỏ bài viết, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #bắt cóc #kiểm chứng #thông tin

Xem thêm

Cùng chuyên mục