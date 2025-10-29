Đi chợ nghe chuyện bắt cóc, hai phụ nữ ở Đắk Lắk vội đăng lên mạng gây hoang mang

TPO - Hai người phụ nữ ở Đắk Lắk đi chợ, nghe kể chuyện bắt cóc. Dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng họ đã vội đăng bài lên mạng xã hội.

Ngày 29/10, Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ, xử lý 2 người phụ nữ về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Đó là bà H. và bà L. (cùng 32 tuổi), cùng trú tại phường Tân An. Trước đó, sáng 25/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tân An và phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải 2 bài viết với nội dung: Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, trước cửa hàng Điện Máy Xanh – Đạt Lý, phường Tân An có 3 người đàn ông bắt cóc 1 cháu gái.

Sau khi được đăng tải, cả 2 bài viết đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận bày tỏ sự hoang mang, lo lắng.

Hai người phụ nữ liên quan đến việc đăng tải thông tin bắt cóc sai sự thật. Ảnh: Anh Đức

Công an phường Tân An đã nhanh chóng cử lực lượng đến cửa hàng Điện Máy Xanh – Đạt Lý làm việc với những người liên quan, đồng thời trích xuất camera để xác minh thông tin. Qua đó, Công an xác định thông tin bắt cóc đăng tải trên hai tài khoản facebook trên là sai sự thật. Ngay sau đó, Công an phường Tân An đã phối hợp với phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ được hai chủ tài khoản Facebook đăng tải bài viết trên là bà H. và bà L.

Tại cơ quan Công an, hai người phụ nữ khai nhận, sau khi đi chợ nghe người dân kể chuyện bắt cóc, thiếu kiểm chứng thông tin đã vội vàng đăng bài lên mạng xã hội. Sau khi nghe cán bộ Công an giải thích cả hai người đã nhận ra việc làm của mình là sai trái, tự gỡ bỏ bài viết, đồng thời viết cam kết không tái phạm.