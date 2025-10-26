Từ tin báo của giáo viên, giải cứu kịp thời nam sinh bị ‘bắt cóc online’

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Một sinh viên năm nhất tại Huế suýt mất tiền vì tin vào thông báo giả mạo học bổng du học. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của Công an phường An Cựu, vụ việc được ngăn chặn kịp thời, giúp nạn nhân thoát khỏi chiêu lừa “bắt cóc online” tinh vi.

Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”.

Trước đó, đơn vị nhận được tin báo từ giảng viên một trường đại học thuộc Đại học Huế về việc nam sinh viên năm thứ nhất tên là T.H.H. (quê Hà Tĩnh, tạm trú tại phường An Cựu, Huế) có dấu hiệu bị lừa đảo, nghi là nạn nhân của thủ đoạn “bắt cóc online”.

bat-coc-online.jpg
Công an tại Huế kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo sinh viên theo thủ đoạn "bắt cóc online﻿".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước - Trưởng Công an phường An Cựu, nhiều lần liên hệ với H. nhưng không kết nối được, nên đã nhắn tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo.

Đồng thời, lực lượng công an nhanh chóng đến khu trọ của nam sinh để kiểm tra và phát hiện H. đang trao đổi với các đối tượng lừa đảo qua mạng, hoàn toàn không hay biết mình bị dụ dỗ chuyển tiền. Tại đây, Công an phường An Cựu đã trấn an, động viên và kịp thời ngăn H. thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của nhóm đối tượng.

Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện nhóm lừa đảo đã làm giả văn bản thông báo của một trường đại học thuộc Đại học Huế, với nội dung về “chương trình trao đổi sinh viên và xét duyệt học bổng Hiệp định tại Hàn Quốc năm 2025 - 2026”.

Thông báo giả mạo ghi thông tin H. được chọn nhận học bổng và yêu cầu chuẩn bị hồ sơ. Sau đó, các đối tượng tiếp tục liên hệ, hướng dẫn và yêu cầu H. chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để “hoàn tất thủ tục”.

Công an phường An Cựu hiện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngọc Văn
