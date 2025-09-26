Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Nam sinh mắc bẫy 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ suốt 1 ngày

Thanh Hà
TPO - Một nam sinh viên ở Hà Nội bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý “bắt cóc online”, tự giam mình 1 ngày tại nhà nghỉ và rơi vào tình trạng hoảng loạn.

lua-dao-bat-coc-9124.jpg
Nam sinh viên nghe theo lời đối tượng lừa đảo tự giam mình trong nhà nghỉ.

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Đông vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị lừa đảo theo thủ đoạn “bắt cóc online”.

Trước đó, chiều 24/9, chị L. (trú tại Hà Nội) trình báo con trai là T.A (SN 2007, sinh viên đại học) gọi điện về thông báo cần chuyển 700 triệu đồng để đi du học. Liên hệ với nhà trường, chị phát hiện đây là thông tin bịa đặt nên lập tức cầu cứu công an.

Chỉ sau 30 phút, lực lượng chức năng xác định T.A đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hà Đông. Khi được tiếp cận, nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn, tự khóa chặt cửa phòng do bị các đối tượng thao túng tâm lý qua điện thoại, ép phải cách ly suốt một ngày đêm.

Theo lời kể, T.A nhận cuộc gọi video từ kẻ giả danh nhân viên giao hàng, cho xem kiện hàng “vi phạm pháp luật”.

Sau đó, một người đàn ông mặc trang phục công an tiếp tục hù dọa, vu khống nam sinh liên quan đường dây rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền để chứng minh vô tội. Khi không có tiền, chúng hướng dẫn T.A gọi về gia đình bịa chuyện “chương trình du học” để đòi tiền.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời, nam sinh được giải cứu an toàn. Gia đình đã gửi thư cảm ơn Công an phường Hà Đông.

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội. Học sinh, sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản cho người lạ; không nghe theo yêu cầu chuyển tiền từ các cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án.

Khi có nghi vấn, gia đình cần trực tiếp xác minh và báo ngay cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Thanh Hà
