Sinh viên sập bẫy 'bắt cóc online', mất hơn 450 triệu

Ngày 1/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Cần Thơ) cho biết, vừa giải cứu thành công một sinh viên năm nhất bị lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online" chiếm đoạt hơn 452 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tìm thấy thấy Q. trong nhà trọ, tình trạng hoảng loạn.

Theo đó, ngày 22/9, bà H.T.C. (SN 1989, ngụ phường An Bình) trình báo việc cháu trai H.T.Đ. (SN 2007, sinh viên một trường đại học tại Cần Thơ) nghi bị bắt cóc, mất liên lạc. Các đối tượng lạ liên tục đe dọa, yêu cầu gia đình chuyển 450 triệu đồng “tiền chuộc”. Do lo sợ, gia đình đã chuyển cho chúng tổng cộng hơn 452 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an TP. Cần Thơ đã triển khai lực lượng truy tìm, đến 18h cùng ngày, sinh viên Đ. được phát hiện an toàn tại một nhà nghỉ ở phường Bình Thủy.

Cùng thời điểm, Công an phường Phú Lợi tiếp nhận trình báo của ông P.M.Đ. (SN 1979) về việc cháu trai D.M.Q. (SN 2007) bị bắt cóc và đòi 350 triệu đồng tiền chuộc. Chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Q. tại một nhà trọ gần đó, trong tình trạng hoảng loạn.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn “bắt cóc online” được dựng kịch bản tinh vi. Các đối tượng lừa đảo kết bạn qua mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram), rồi dẫn dụ nạn nhân vào nhóm chat giả danh cơ quan chức năng như công an, viện Kiểm sát, tòa án.

Trong nhóm chat, đối tượng lừa đảo thường đe dọa nạn nhân có “liên quan đến vụ án”, buộc giao tài khoản mạng xã hội để chiếm quyền kiểm soát. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu tự thuê nhà nghỉ, phòng trọ rồi ngắt toàn bộ liên lạc với người thân, bạn bè.

Tiếp đó, các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội của nạn nhân gọi điện, nhắn tin cho gia đình thông báo bị bắt cóc, yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo, người dân, đặc biệt các bạn sinh viên, học sinh cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin lời đe dọa qua mạng. Khi nhận các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án… phải kiểm chứng thông tin, đồng thời báo ngay cơ quan chức năng, người thân để được hỗ trợ, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.