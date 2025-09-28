Giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc online' ở Đà Nẵng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Thành
TPO - Ngày 28/9, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết vừa ngăn chặn một vụ việc "bắt cóc online", một nữ sinh được giải cứu.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 27/9, Công an phường này đã giải cứu nữ sinh B. (SN 2007, quê Hà Nội, hiện là sinh viên trên địa bàn phường) tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành bị các đối tượng lừa đảo, "bắt cóc online".

f34ff71c52d0d88e81c1.jpg
Nữ sinh B. tại thời điểm được Công an giải cứu đang ở một mình tại một nhà nghỉ ở đường Nguyễn Tất Thành.

Cụ thể, mẹ của B. đã bất ngờ nhận tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người”. Cùng lúc, nữ sinh B. bị các đối tượng giả danh công an gọi video call, đưa hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”.

Thủ đoạn tinh vi hơn, chúng buộc nạn nhân thuê nhà nghỉ ở một mình và dựng kịch bản “trúng tuyển du học” nhằm che mắt người thân. Trong thời gian này, B. đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 550 nghìn đồng trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Theo Công an phường Hòa Khánh, vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo online ngày càng tinh vi, có thể khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và tài sản.

Nguyễn Thành
