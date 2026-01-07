Hà Nội xây dựng hầm chui 6 làn xe qua nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3

TPO - Hầm chui 6 làn xe tổng chiều dài 655m sẽ được xây dựng tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

Theo đó, xây dựng hầm chui trục thông theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ với quy mô 6 làn xe. Tổng chiều dài hầm 655m, mặt cắt ngang kích thước BxH=27mx7,4m tại các phường Từ Liêm, Cầu Giấy, Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm Chủ đầu tư.

Hầm chui dự kiến qua nút giao nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3

Dự án nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; tính chuẩn xác của các số liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi; tính hợp lý của các giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư và tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

Dự án được yêu cầu phải có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn các công trình lân cận và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và theo đúng các quy định hiện hành; tiếp nhận quản lý tài sản kết cấu hạ tầng các hạng mục công trình hình thành từ Dự án đầu tư theo phân cấp quản lý, khai thác, bảo trì công trình theo quy định; bổ sung khối lượng công tác quản lý, bảo trì công trình vào gói thầu quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng theo địa bàn quản lý...