Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội xây dựng hầm chui 6 làn xe qua nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hầm chui 6 làn xe tổng chiều dài 655m sẽ được xây dựng tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

Theo đó, xây dựng hầm chui trục thông theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ với quy mô 6 làn xe. Tổng chiều dài hầm 655m, mặt cắt ngang kích thước BxH=27mx7,4m tại các phường Từ Liêm, Cầu Giấy, Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm Chủ đầu tư.

tp-1-b5-1761026616735-1761026616946772369465-17677658387871436711399-0-5-856-1375-crop-1767765841976911943156.jpg
Hầm chui dự kiến qua nút giao nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3

Dự án nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; tính chuẩn xác của các số liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi; tính hợp lý của các giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư và tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

Dự án được yêu cầu phải có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn các công trình lân cận và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và theo đúng các quy định hiện hành; tiếp nhận quản lý tài sản kết cấu hạ tầng các hạng mục công trình hình thành từ Dự án đầu tư theo phân cấp quản lý, khai thác, bảo trì công trình theo quy định; bổ sung khối lượng công tác quản lý, bảo trì công trình vào gói thầu quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng theo địa bàn quản lý...

Trần Hoàng
#Dự án xây dựng hầm chui qua Mễ Trì - Dương Đình Nghệ #Giải pháp giảm ùn tắc giao thông Hà Nội #Quản lý dự án hạ tầng giao thông thành phố #Ảnh hưởng môi trường và đô thị #Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông Hà Nội #An toàn giao thông và an ninh trật tự #Quản lý chất lượng và bảo trì công trình #Chương trình giảm thiểu ô nhiễm đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục