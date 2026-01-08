Toàn cảnh khu vực xây hầm qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng

TPO - Dự án hầm đường bộ qua sông Hồng khu vực phía Bắc nối phường Phú Thượng và xã Vĩnh Thanh (Hà Nội) dự kiến được xây dựng trong năm 2026 với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Hầm dài 5,6km, 2 ống hầm đường kính 15,2m bố trí 2 tầng dài 3,5km, rộng 40m. Đây là công trình giao thông quy mô lớn, nhằm giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu và tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực phía Bắc Thủ đô.

Toàn cảnh vị trí xây hầm qua sông Hồng trị giá gần 22.000 tỷ đồng

Dự án hầm đường bộ qua sông Hồng khu vực phía Bắc có điểm đầu tại đường Park street, khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng), điểm cuối giao với Quốc lộ 5 (xã Vĩnh Thanh) có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.



Tuyến hầm được định hướng hình thành trục giao thông mới, kết nối trực tiếp khu vực phía Tây Bắc với phía Đông Bắc Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của thành phố.

Dự án có điểm đầu tại đường Park street, khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng).



Quy mô mặt cắt toàn tuyến khoảng 40 m, đáp ứng nhu cầu tổ chức giao thông với lưu lượng lớn và phù hợp định hướng phát triển lâu dài. Đây là công trình giao thông quy mô lớn của Thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 21.930 tỷ đồng.

Theo thiết kế, dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua sông Hồng tuyến phía Bắc có chiều dài 5,6km, 2 ống hầm đường kính 15,2m bố trí 2 tầng dài 3,5km, rộng 40m.



Khu vực ven sông Hồng nơi hầm đường bộ sẽ đi qua kết nối từ phường Phú Thượng đến xã Vĩnh Thanh (Hà Nội)

Khu vực hầm đường bộ qua sông Hồng khu vực phía Bắc sẽ đi qua khu vực dân cư trên địa bàn phường Phú Thượng.

Tại địa bàn xã Vĩnh Thanh, nơi dự án đi qua đa phần là đất nông nghiệp nên thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng thi công thời gian tới.

Sau khi hoàn thành, dự án giúp tăng cường kết nối giao thông ở khu vực phía Bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và góp phần hoàn chỉnh quy hoạch chung của thành phố.