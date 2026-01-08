Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Thêm nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà cao tầng ở Hà Đông

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nạn nhân trong vụ cháy ngôi nhà cao tầng ở phố Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

chay-23.jpg
Lực lượng chữa cháy triển khai dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Liên quan đến vụ cháy nhà cao tầng số 84 phố Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) nam nạn nhân tên L.T.T (SN 1960, chủ nhà) bị thương được đưa đi cấp cứu đã tử vong.

Như tin đã đưa, khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại số nhà 84 phố Lê Lợi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huy động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Đám cháy được cho là bùng phát tại khu vực tầng 1 ngôi nhà, là nơi kinh doanh đồ điện. Sau đó lửa, khói nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan lên các tầng cao bên trên.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn, làm mát bên trong.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, 1 người đàn ông đã ra ngoài ban công phía trước ngôi nhà và nhảy xuống dưới mái nhà kế bên. Nạn nhân được xác định là ông L.T.T (SN 1960, chủ nhà) bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng tìm thấy 2 nạn nhân tử vong là bà V.T.S (SN 1973) và L.M.T (SN 1999).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thanh Hà
