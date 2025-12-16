Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Dựng hàng rào thi công hầm chui Cổ Linh, giao thông có dấu hiệu ùn tắc

Nhóm Phóng viên

TPO - Sau 2 tháng khởi công và hoàn thiện mặt bằng, đến nay công trình hầm chui nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội) bắt đầu dựng rào trên đường để thi công phần nổi. Tình trạng này đã gây khó khăn cho giao thông đi lại, nhất là hướng từ cầu Vĩnh Tuy xuống.

tp-1.jpg
Thời gian qua, nút giao thông Cổ Linh thường xuyên ùn tắc kéo dài.
tp-2.jpg
Giờ cao điểm trên cả 4 hướng đường đổ về nút giao đều ùn tắc.
tp-3.jpg
Chiều 15/12, ùn tắc tại nút giao Cổ Linh kéo dài lên đến cầu Vĩnh Tuy.
tp-4.jpg
Để giải quyết tình trạng ùn tắc, hiện công trình hầm chui theo hướng cầu Vĩnh Tuy - QL5 đang được các nhà thầu dựng hàng rào trên đường để thi công.
tp-5.jpg
Do lưu lượng phương tiện đông và lòng đường lại bị hàng rào thi công chiếm dụng, dẫn đến giao thông ở nút Cổ Linh những ngày qua càng ùn tắc càng kéo dài hơn.
tp-6.jpg
tp-7.jpg
Việc dựng rào và thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh đang diễn ra trên tất cả các hướng đường về nút, ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông.
tp-8.jpg
Trước tình trạng ùn tắc kéo dài, Sở Xây dựng vừa có yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu các dự án giao thông thi công trên đường, trong đó có hầm chui Cổ Linh, phải có phương án thi công, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức giao thông khoa học. Với hàng rào, không dựng ở những vị trí chưa thi công đến.

Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, đường Vành đai 2 trên cao từ Ngã Tư Sở - Vĩnh Tuy và cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, khiến lưu lượng phương tiện tập trung về nút giao Cổ Linh rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm. Vì thế, việc triển khai dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh sẽ giải quyết ùn tắc giao thông tại nút giao, hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2.

Dự án được khởi công ngày 4/10/2025 với tổng mức đầu tư hơn 747 tỷ đồng, hầm có chiều dài khoảng 600m (trong đó chiều dài hầm kín 100m); mặt cắt ngang hầm rộng 27,1m, bố trí 6 làn xe, trong đó mỗi bên 03 làn xe. Thời gian dựng rào thi công dự án là từ năm 2025 đến 2027. Hiện Chủ đầu tư đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tiết giao thông và dựng rào thi công phần hầm hở và đường lên xuống hầm.

Nhóm Phóng viên
#Nút giao cổ linh #hầm chui cổ linh #ban giao thông hà nội #công trường thi công

Xem thêm

