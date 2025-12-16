Dựng hàng rào thi công hầm chui Cổ Linh, giao thông có dấu hiệu ùn tắc

Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, đường Vành đai 2 trên cao từ Ngã Tư Sở - Vĩnh Tuy và cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, khiến lưu lượng phương tiện tập trung về nút giao Cổ Linh rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm. Vì thế, việc triển khai dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh sẽ giải quyết ùn tắc giao thông tại nút giao, hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2.



Dự án được khởi công ngày 4/10/2025 với tổng mức đầu tư hơn 747 tỷ đồng, hầm có chiều dài khoảng 600m (trong đó chiều dài hầm kín 100m); mặt cắt ngang hầm rộng 27,1m, bố trí 6 làn xe, trong đó mỗi bên 03 làn xe. Thời gian dựng rào thi công dự án là từ năm 2025 đến 2027. Hiện Chủ đầu tư đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tiết giao thông và dựng rào thi công phần hầm hở và đường lên xuống hầm.