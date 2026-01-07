Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc hửng nắng giữa giá rét

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (7/1) không khí lạnh tiếp tục tăng cường và mở rộng ảnh hưởng khiến miền Bắc, Bắc Trung Bộ khiến nền nhiệt thấp nhất vùng đồng bằng chỉ còn 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, tuy nhiên trời hửng nắng. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ trời chuyển lạnh.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ, vùng núi và trung du 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 20 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm nhưng có nắng.

Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc duy trì hình thái rét hanh, nhiệt độ xuống rất thấp về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn.

Thanh Hóa đến Nghệ An hôm nay nhiều mây, ít mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, cao nhất 18-21 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 18-21 độ.

Dự báo những ngày tới, Thanh Hoá đến Huế tiếp tục rét.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 21-24 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực này giảm mưa, sau đó trời mưa rải rác trở lại, thời tiết lạnh kéo dài.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay có mây, nắng gián đoạn, ít mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 29-31 độ.

Nguyễn Hoài
