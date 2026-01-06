Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố khách say rượu đánh tài xế công nghệ, đập gãy gương ô tô ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 6/1, liên quan vụ việc tài xế xe công nghệ yêu cầu hành khách nôn ói trên xe trả phí rửa xe rồi cự cãi dẫn đến xô xát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thiên Bảo (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, tối 13/12/2025, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của ông N.Q.L. (SN 1986, tài xế xe công nghệ) về việc bị hành hung và phương tiện bị hư hỏng trong quá trình chở khách.

Clip vụ việc. Nguồn C.A

Theo đó, khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, ông L. điều khiển ô tô chở 6 hành khách, trong đó có La Thiên Bảo, di chuyển từ đường Lê Văn Khương (phường Tân Thới Hiệp) đến đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông). Trong quá trình di chuyển, một hành khách có biểu hiện say rượu, nôn ói trong xe. Khi tài xế đề nghị nhóm khách hỗ trợ chi phí vệ sinh xe, hai bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Khi xe đến khu vực giao lộ Phan Văn Trị – Lê Đức Thọ, nhóm hành khách yêu cầu dừng xe để xuống đi bộ. Một người trong nhóm đã thanh toán đầy đủ tiền cước và chi phí rửa xe cho tài xế.

Tuy nhiên, sau khi nhóm khách rời đi, ông L. mở cửa xe gọi La Thiên Bảo quay lại để trao đổi. Do đã sử dụng bia rượu, Bảo lao đến lớn tiếng cự cãi, dùng tay nắm áo làm rách áo tài xế, đồng thời đánh vào vùng ngực ông L. Chưa dừng lại, Bảo tiếp tục dùng chân đá gãy kính chiếu hậu hai bên xe ô tô.

600885379-1297347672427759-7856225657310788669-n.jpg
Hình ảnh ghi lại Bảo đập gãy gương ô tô.

Sự việc chỉ dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn. Sau đó, La Thiên Bảo rời hiện trường, đi bộ về nhà. Công an phường Hạnh Thông đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh trong sinh hoạt, làm việc. Tuyệt đối không sử dụng bia rượu, chất kích thích dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Mọi hành vi hành hung, gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm, không phân biệt nguyên nhân hay đối tượng vi phạm.

Đối với tài xế xe công nghệ, khi xảy ra tranh chấp trong quá trình phục vụ khách hàng, cần ưu tiên bảo đảm an toàn, kịp thời báo cho lực lượng Công an hoặc đơn vị quản lý ứng dụng để được hỗ trợ, giải quyết đúng quy trình.

Nguyễn Dũng
#xe công nghệ #gây rối #hành khách #tấn công #đập gương #giao thông #xô xát #TPHCM #bạo lực #an toàn giao thông #khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục