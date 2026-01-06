Khởi tố khách say rượu đánh tài xế công nghệ, đập gãy gương ô tô ở TPHCM

TPO - Ngày 6/1, liên quan vụ việc tài xế xe công nghệ yêu cầu hành khách nôn ói trên xe trả phí rửa xe rồi cự cãi dẫn đến xô xát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thiên Bảo (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, tối 13/12/2025, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của ông N.Q.L. (SN 1986, tài xế xe công nghệ) về việc bị hành hung và phương tiện bị hư hỏng trong quá trình chở khách.

Clip vụ việc. Nguồn C.A

Theo đó, khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, ông L. điều khiển ô tô chở 6 hành khách, trong đó có La Thiên Bảo, di chuyển từ đường Lê Văn Khương (phường Tân Thới Hiệp) đến đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông). Trong quá trình di chuyển, một hành khách có biểu hiện say rượu, nôn ói trong xe. Khi tài xế đề nghị nhóm khách hỗ trợ chi phí vệ sinh xe, hai bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Khi xe đến khu vực giao lộ Phan Văn Trị – Lê Đức Thọ, nhóm hành khách yêu cầu dừng xe để xuống đi bộ. Một người trong nhóm đã thanh toán đầy đủ tiền cước và chi phí rửa xe cho tài xế.

Tuy nhiên, sau khi nhóm khách rời đi, ông L. mở cửa xe gọi La Thiên Bảo quay lại để trao đổi. Do đã sử dụng bia rượu, Bảo lao đến lớn tiếng cự cãi, dùng tay nắm áo làm rách áo tài xế, đồng thời đánh vào vùng ngực ông L. Chưa dừng lại, Bảo tiếp tục dùng chân đá gãy kính chiếu hậu hai bên xe ô tô.

Hình ảnh ghi lại Bảo đập gãy gương ô tô.

Sự việc chỉ dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn. Sau đó, La Thiên Bảo rời hiện trường, đi bộ về nhà. Công an phường Hạnh Thông đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh trong sinh hoạt, làm việc. Tuyệt đối không sử dụng bia rượu, chất kích thích dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Mọi hành vi hành hung, gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm, không phân biệt nguyên nhân hay đối tượng vi phạm.

Đối với tài xế xe công nghệ, khi xảy ra tranh chấp trong quá trình phục vụ khách hàng, cần ưu tiên bảo đảm an toàn, kịp thời báo cho lực lượng Công an hoặc đơn vị quản lý ứng dụng để được hỗ trợ, giải quyết đúng quy trình.