Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe ô tô lật chắn ngang đường, kẹt xe dài hơn 2km

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và ô tô con xảy ra trong cơn mưa chiều 5/1 đã khiến đại lộ Võ Văn Kiệt, trục giao thông huyết mạch Đông – Tây của TP.HCM rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài nhiều giờ, dòng xe nối đuôi nhau hơn 2 km.

Chiều 5/1, hàng nghìn phương tiện lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ khu vực phía Tây vào trung tâm TP.HCM) rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra trong điều kiện thời tiết mưa lớn.

img-6875.jpg
Xe con bẹp đầu, lật ngửa giữa đường sau tai nạn

Theo ghi nhận, khoảng 16 giờ cùng ngày, một xe tải và ô tô 5 chỗ va chạm mạnh gần giao lộ Trần Đình Xu. Cú tông khiến ô tô con bị lật ngửa, phần đầu xe vỡ nát, nằm chắn ngang làn đường ô tô, gây cản trở nghiêm trọng việc lưu thông.

Hiện trường vụ tai nạn nằm giữa dải phân cách và làn đường chính, khiến các phương tiện không thể di chuyển. Dòng xe ô tô xếp hàng dài từ khu vực trước cầu Nguyễn Văn Cừ, kéo dài qua giao lộ Trần Đình Xu. Cả 4 làn ô tô trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về hầm Thủ Thiêm gần như bị “bít kín”, các phương tiện chỉ có thể nhích từng chút một.

Tình trạng ùn ứ kéo dài hơn 1,5 giờ đồng hồ khiến nhiều tài xế mệt mỏi, sốt ruột giữa trời mưa.

img-6873.jpg
img-6872.jpg
Hình ảnh dòng xe kẹt cứng sau vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông tại các giao lộ lân cận nhằm giảm áp lực cho tuyến đường. Đến gần 18 giờ, xe cứu hộ chuyên dụng được điều động để cẩu kéo, di dời các phương tiện gặp nạn.

Tuy nhiên, do lượng xe tồn đọng quá lớn trên tuyến đại lộ rộng khoảng 60m, phải mất thêm một thời gian dài sau đó giao thông khu vực này mới dần ổn định trở lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#Xe con #Ô tô #Tai nạn giao thông #Công an #CSGT #Đại lộ Võ Văn Kiệt #Kẹt xe #Tắt đường #Xe tải #Xe con bị tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục