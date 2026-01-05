Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hai nhóm ẩu đả ở quán nhậu khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi ăn uống tại quán nhậu, giữa các bên xảy ra cự cãi lớn tiếng sau đó lao vào ẩu đả ngay trong quán khiến một người bê bết máu, nhiều thực khách và người dân xung quanh hoảng sợ.

Ngày 5/1, Công an phường Bình Tân (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả tại một quán nhậu trên đường Bình Thành (phường Bình Tân, TP.HCM) khiến một người đàn ông bị thương nặng.

z7398023558079-c05edb6b0c9d21a0f921a8f0e7940657-7312-107.jpg
Xe cứu thương đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khuya 4/1, một nhóm người đến ăn nhậu tại quán nhậu nêu trên thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Đến thời điểm tính tiền ra về, mâu thuẫn giữa hai bên bùng phát, các đối tượng lao vào ẩu đả ngay trong quán, khiến nhiều thực khách và người dân xung quanh hoảng sợ.

Sau vụ việc, hai người liên quan nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người đàn ông còn lại bị thương nặng, người bê bết máu, ngồi gục tại quán.

z7398023547527-37147f488a1e5747587e2e45abcd1ac8-9707-1177.jpg
Quán nhậu nơi xảy ra sự việc.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã hỗ trợ gọi xe cấp cứu. Nạn nhân được sơ cứu, băng bó vết thương tại chỗ trước khi chuyển vào bệnh viện điều trị.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bình Tân đã có mặt ghi nhận hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu, đại diện quán nhậu cho biết các đối tượng là khách đến ăn uống, ngồi ở hai bàn khác nhau, mâu thuẫn phát sinh trong lúc tính tiền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
#ẩu đả #quán nhậu #TP.HCM #bạo lực #công an #xung đột #bệnh viện

Xem thêm

Cùng chuyên mục