Xã hội

TPO - Tối 5/1, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”. Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, khắc họa sinh động hành trình lịch sử của dân tộc và khẳng định niềm tin sắt son của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Tham dự chương trình có ông Trịnh Văn Quyết - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; bà Hà Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy Ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

z7401006249578-1da7c559e531e65ddb0024e26e923fdd.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, chương trình “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là bản hòa ca của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng.

"Qua ngôn ngữ âm nhạc, ánh sáng và biểu diễn, chương trình đã góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn", ông Sỹ nói.

z7400970464942-62b6edacae2a45241be54c99ac40c5e6.jpg
Ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Mở đầu chương trình, không gian nghệ thuật được dẫn dắt bằng màn trình diễn ánh sáng “Những mùa xuân đất nước”, tái hiện dòng chảy thời gian của các mùa xuân cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và xúc cảm thiêng liêng về Đảng - mùa xuân của dân tộc.

Tiếp đó là liên khúc “Ca ngợi Tổ quốc - Em là mầm non của Đảng - Tuổi xuân dâng Đảng - Việt Nam ơi mùa Xuân đến rồi”, mang đến bức tranh tươi sáng về lớp lớp thế hệ nối tiếp nhau dâng hiến tuổi xuân, trí tuệ và khát vọng cho đất nước.

z7400976579919-ed286fcd9dd879dfaa73eab02c4d8a5e.jpg
z7400976551878-bea15375e18d98ee1f56f67e2671ca80.jpg
z7400976502230-ec10eeed2d67e638dc184bfecaf89a81.jpg
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật được kết cấu thành 3 chương: Lời đất nước - Nhịp thời đại - Sắc Đỏ thiêng liêng.

Chương đầu tiên với các tiết mục giàu chiều sâu văn hóa, đậm bản sắc dân tộc. Ca khúc “Đất nước lời ru”, mashup “Thư pháp - Tiếng Việt” cùng liên khúc dân ca đã dẫn dắt khán giả trở về cội nguồn, nơi tình yêu Tổ quốc được nuôi dưỡng từ những lời ru, câu hát dân gian mộc mạc mà bền bỉ.

Chương tiếp theo, Nhịp thời đại mang đến hơi thở đương đại, phản ánh khát vọng phát triển và hội nhập của đất nước hôm nay.

Các tác phẩm như “Made in Vietnam”, “Ơn Đảng - Núi rừng nở hoa”, “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” hay liên khúc “Quê hương tôi Việt Nam - Bình minh kỷ nguyên mới” đã khắc họa hình ảnh một Việt Nam năng động, tự tin, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới dưới sự dẫn dắt của Đảng.

z7400976417168-04aabd86b119a2dc04ba1aa7b278a7b8.jpg
z7400970494210-4e46cff796ca2a80bcb97e788b7df312.jpg
Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” là bản hòa ca của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng.

Cuối cùng, Sắc Đỏ thiêng liêng là điểm nhấn cảm xúc của chương trình, những mashup và ca khúc quen thuộc như “Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi”, “Tình yêu đất nước”, “Rực rỡ Việt Nam tôi”... đã tạo nên không gian nghệ thuật hùng tráng, thiêng liêng, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về niềm tin, lý tưởng và khát vọng cống hiến.

Diệu Nhi
