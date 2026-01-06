Nữ hướng dẫn viên tường trình lỗi thuyết minh sai về nhà Tây Sơn

TPO - Nữ hướng dẫn viên ở Thanh Hóa thừa nhận do nói vấp, thiếu tập trung và áp lực muốn truyền tải nhiều thông tin trong thời gian ngắn nên đã có lời thuyết minh không chính xác về lịch sử di tích Lam Kinh, gây ra sự hiểu lầm lớn, làm sai lệch bản chất lịch sử.

Ngày 5/1, đại diện Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, chị T.T.P. - người có lời thuyết minh sai lệch về lịch sử chính điện Lam Kinh, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, Thanh Hóa) đã có bản tường trình về sự việc.

Theo chị P., sự việc xảy ra vào tháng 4/2024. Trong quá trình thuyết minh về lịch sử Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và các biến cố liên quan, do một phút thiếu tập trung cùng áp lực muốn truyền tải nhiều thông tin trong thời gian ngắn, chị đã nói vấp, dẫn đến sự nhầm lẫn đáng tiếc về mặt ngôn từ.

Hình ảnh chị P. thuyết minh trong khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

“Tôi khẳng định đây là cách diễn đạt sai trong lúc trình bày, không phải quan điểm cá nhân hay sự thiếu tôn trọng đối với triều đại Tây Sơn - một triều đại có công lao to lớn trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc...”, chị P. nêu rõ trong tường trình.

Nữ hướng dẫn viên cho biết đã nhận thức sâu sắc rằng phát ngôn của mình đã gây ra sự hiểu lầm lớn, làm sai lệch bản chất lịch sử và gây bức xúc cho những người yêu lịch sử dân tộc. Lỗi sai này ảnh hưởng trực tiếp đến Ban, ngành, đơn vị công tác và hình ảnh của người làm công tác truyền bá văn hóa.

Chị P. cũng gửi lời xin lỗi Ban quản lý, cơ quan chức năng, cộng đồng mạng, những người đã thẳng thắn chỉ ra sai sót và hứa sẽ trau dồi, học tập kỹ lịch sử, không để sai sót xảy ra.

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip do du khách ghi lại tại chính điện Lam Kinh. Trong lúc thuyết minh, nữ hướng dẫn viên đã nhắc tới nhà Tây Sơn có nội dung sai lệch, không đúng như trong nội dung thuyết minh được duyệt.

Khi đoạn clip bị lan truyền trở lại trên mạng xã hội, sự việc gây ra phản ứng của cộng đồng mạng. Lãnh đạo Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nắm bắt sự việc đã yêu cầu nữ hướng dẫn viên viết bản tường trình, đồng thời tạm dừng công việc thuyết minh.

Đơn vị này cũng tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận có liên quan, coi đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, đào tạo và kiểm soát nghiệp vụ đối với đội ngũ làm việc tại các di tích lịch sử quan trọng.