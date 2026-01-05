Tăng tốc tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Quốc gia Ngã ba Cò Nòi

TPO - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các hạng mục tôn tạo, trưng bày nhằm phát huy hiệu quả giá trị lịch sử Khu di tích Quốc gia Ngã ba Cò Nòi.

Ông Lò Minh Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 5/1, ông Lò Minh Hùng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2025, Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Quốc gia Ngã ba Cò Nòi. Các sở, ngành, đơn vị thành viên chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phân công, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử của khu di tích được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Nội dung cuốn sách “Ngã ba Cò Nòi – Khúc tráng ca bất tử” được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống cách mạng, tinh thần hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước. Cùng với đó, công tác sưu tầm hiện vật phục vụ trưng bày tại Khu di tích tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Đến nay, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, trong phạm vi dự án do Trung ương Đoàn làm chủ đầu tư, địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư Trung ương Đoàn triển khai thi công các hạng mục công trình theo kế hoạch.

Thành viên Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

Đối với phạm vi dự án do xã Mai Sơn làm chủ đầu tư, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường cho 5/59 hộ dân với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng; các hộ còn lại đang tiếp tục triển khai các bước theo quy định. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã đầu tư xây dựng 2 điểm tái định cư nhằm bố trí chỗ ở ổn định cho các hộ dân phải di chuyển nhà ở phục vụ dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được giao; sớm hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án thiết kế mỹ thuật và thi công trưng bày giai đoạn 2025–2026 để tổ chức triển khai theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu xã Mai Sơn khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm triển khai xây dựng giai đoạn II của dự án đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.