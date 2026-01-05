Nữ hướng dẫn viên khu di tích ở Thanh Hóa bị đình chỉ vì thuyết minh sai về nhà Tây Sơn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phạm Trường
TPO - Trong lúc thuyết minh về di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ở Thanh Hóa, một nữ hướng dẫn viên đã truyền tải một số thông tin sai lệch, không đúng nội dung được duyệt gây phản ứng. Đơn vị quản lý cho biết đã đình chỉ công tác người liên quan để làm rõ vụ việc.

Ngày 5/1, thông tin từ Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác một hướng dẫn viên để làm rõ việc đưa ra thông tin sai sót trong nội dung thuyết minh.

lk2.jpg
Nữ hướng dẫn viên thuyết minh sai nội dung được duyệt gây phản ứng.

Theo đơn vị quản lý, vừa qua xuất hiện đoạn clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh chị T.T.P. - cán bộ hướng dẫn viên thuộc Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh trước đây (nay được sáp nhập vào Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các Di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa).

Trong lúc thuyết minh tại khu vực chính điện di tích Lam Kinh, nữ hướng dẫn viên đã nhắc tới nhà Tây Sơn có nội dung sai lệch, không đúng như trong nội dung được duyệt.

Khi đoạn clip bị lan truyền trở lại trên mạng xã hội, sự việc gây ra phản ứng của cộng đồng mạng. Ban quản lý sau đó đã họp, yêu cầu nữ hướng dẫn viên viết bản tường trình. Nữ hướng dẫn viên trong sự việc đã thừa nhận có sai sót do lỗi cá nhân trong lúc truyền đạt nội dung hướng dẫn du khách tham quan Lam Kinh.

lk1.jpg
Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

“Ban Quản lý đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận có liên quan, coi đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, đào tạo và kiểm soát nghiệp vụ đối với đội ngũ làm việc tại các di tích lịch sử quan trọng...", đại diện Ban quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa.

Phạm Trường
