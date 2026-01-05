Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thiếu nữ 16 tuổi bị tịch thu xe SH vì thả tay lái trên cầu Ba Son

Nguyễn Dũng
TPO - Thiếu nữ 16 tuổi chạy xe SH biển số 60C1 - 56789 chở theo hai bạn nữ khác lưu thông theo hướng từ khu đô thị Thủ Thiêm đi về trung tâm thành phố, khi đến cầu Ba Son thì buông hai tay đã bị CSGT mời làm việc và tịch thu phương tiện.

Ngày 5/1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bến Thành thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã tịch thu xe máy hiệu Honda SH biển số 60C1 - 56789 do một thiếu nữ điều khiển trên cầu Ba Son theo hình ảnh clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh thiếu nữ 16 tuổi chở hai người, buông hai tay trên cầu Ba Son.

Theo xác minh từ cơ quan chức năng, người lái là N.L.M.A. (16 tuổi, quê Đồng Nai). Khi xe SH chở theo hai bạn nữ khác lưu thông trên cầu theo hướng từ khu đô thị Thủ Thiêm đi về trung tâm thành phố, M.A. đã buông cả hai tay khi xe đang chạy, hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản, tịch thu phương tiện vi phạm, và làm việc với chủ xe (ông nội của thiếu nữ) do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. M.A. thừa nhận hành vi sai phạm khi buông tay lái trong lúc điều khiển xe.

Việc xử lý được thực hiện theo quy định tại Nghị định 168/2024 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó buông cả hai tay khi điều khiển mô tô, xe gắn máy là hành vi bị nghiêm cấm và có thể dẫn đến tước giấy phép lái xe và tịch thu phương tiện.

Đội CSGT cũng đang tiếp tục xác minh và làm việc với những người khác có hành vi tương tự được ghi lại trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, chỉ trong ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh 2 người điều khiển xe máy buông cả hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, CSGT đã vào cuộc để xác minh làm rõ.

Nguyễn Dũng
