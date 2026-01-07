Bộ đội Biên phòng bắt giữ gần 2,5 tấn ma túy các loại trong năm 2025

TPO - Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng cho biết, trong năm 2025, lực lượng Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ gần 2,5 tấn ma túy các loại. Đây là con số báo động, nếu số ma túy này bị tuồn vào nội địa sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, giống nòi và các thế hệ tương lai.

Đó là những thông tin được chia sẻ tại chương trình sơ kết công tác triển khai chương trình truyền hình “Chống gian lận – Bảo vệ người dùng” do Ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày 7/1.

Buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng phức tạp

Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đa dạng mặt hàng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tác động trực tiếp đến an ninh kinh tế và sức khỏe cộng đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ khối lượng tang vật rất lớn, trong đó gần 2,5 tấn ma túy các loại; gần 40 kg vàng; hơn 300.000 NDT, 80.000 USD. Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng phát hiện, bắt giữ hàng trăm nghìn bao thuốc lá; hơn 40.000 kg thực phẩm đông lạnh từ gia súc, gia cầm; hàng chục nghìn con giống, trứng gia cầm; cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng, nhiên liệu, khoáng sản và động vật hoang dã.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng

Riêng trong các đợt cao điểm, hàng chục tấn thực phẩm đông lạnh từ gia súc, gia cầm; hàng nghìn kg nội tạng, thực phẩm không rõ nguồn gốc; cùng số lượng lớn thuốc lá, rượu ngoại, mỹ phẩm, phân bón, quặng và hàng hóa đã qua sử dụng được tuồn qua biên giới vào nội địa. Điều đó cho thấy diễn biến ngày càng phức tạp cũng như áp lực rất lớn đối với công tác kiểm soát từ tuyến biên giới vào nội địa.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh bày tỏ trăn trở khi nếu số ma túy đã bị bắt giữ nếu bị tuồn vào nội địa sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, giống nòi và các thế hệ tương lai. Ông nhấn mạnh cần giải pháp quyết liệt hơn, hoàn thiện hành lang pháp lý, chế tài xử lý nghiêm tội phạm ma túy, chất cấm. Trong đó lực lượng chức năng giữ vai trò nòng cốt, còn chính quyền địa phương có trách nhiệm quan trọng vì các vụ việc đều xảy ra trên địa bàn quản lý.

Ông Cao Hưng Thái, Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cho rằng, hàng giả, hàng lậu không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tác động trực tiếp, nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Đáng lo ngại hơn, với thực phẩm nói chung và thực phẩm chức năng nói riêng, những tác hại này thường diễn ra âm ỉ, kéo dài, rất khó nhận biết, đánh giá ngay.

Ông Cao Hưng Thái, Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam

Theo ông Thái, nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng giả được sản xuất trong nước nhưng dán nhãn nước ngoài, bao bì bắt mắt, quảng cáo hấp dẫn, song bên trong không có giá trị sử dụng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Những tác động này không chỉ làm suy giảm sức khỏe mà còn có thể hủy hoại một con người theo thời gian.

Ông cho biết, hiện, cả nước có trên 10.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nhưng chỉ khoảng 200 doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội. Điều này cho thấy việc quản lý, giám sát và sàng lọc vẫn còn nhiều thách thức, buộc Hiệp hội phải tiếp tục rà soát, chấn chỉnh.

Xử lý gần 58.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, sau hơn 6 tháng triển khai Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã đạt nhiều kết quả tích cực. Từ 15/6 đến 30/11/2025, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 58.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 6.300 tỷ đồng, khởi tố 771 vụ án với 1.587 đối tượng, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm quy mô lớn. Ông Dũng cho biết, những ngày cuối năm, dịp cận Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận hàng giả, hàng nhái diễn biến rất phức tạp, vì vậy cần sự chung tay của các lực lượng để ngăn chặn, đẩy lùi.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục; lên án các hành vi vi phạm để răn đe, phòng ngừa; đồng thời vận động người dân không tiêu dùng, không tiếp tay cho hàng giả, hàng nhập lậu, góp phần xây dựng thị trường minh bạch và lành mạnh.