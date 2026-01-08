Xét xử đường dây đưa nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V

TPO - 64 bị cáo trong vụ đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V hầu tòa. Cáo trạng xác định hơn 6,3 tỷ đồng đã được 'chung chi' để bỏ qua lỗi kỹ thuật, liên quan nhiều cựu lãnh đạo đăng kiểm.

Hôm nay (8/1), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V, TPHCM.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 8/1.

HĐXX do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là các kiểm sát viên: bà Trần Thị Liên, ông Phạm Văn Hiền và bà Lê Trương Hà Linh.

HĐXX đã quyết định triệu tập 86 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Xuân Hải (Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V), Chu Đình Hiệp (Phó Giám đốc Trung tâm) cùng 13 bị cáo bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị xét xử về hai tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Văn Chiến (lao động tự do) và 47 bị cáo khác bị xét xử về tội “Đưa hối lộ”.

Một góc phòng xử án ngày 8/1.

Theo cáo trạng, qua điều tra xác định các đăng kiểm viên tại Trung tâm 50-04V đã nhận hối lộ tổng số tiền 6,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hải đã chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm hoặc môi giới để bỏ qua lỗi kỹ thuật. Ông Hải cũng cho phép thợ sửa chữa vào sửa chữa ngay tại dây chuyền nhằm giúp phương tiện không phải kiểm định lại.

Mỗi dây chuyền kiểm định hằng tuần phải đưa cho ông Hải 10 triệu đồng để sử dụng vào mục đích ngoại giao, tiếp khách. Ông Hải trực tiếp thông báo chủ trương này cho các phụ trách dây chuyền; sau đó, các phụ trách dây chuyền phổ biến lại cho đăng kiểm viên và thống nhất thực hiện.

Sau khi tiền hối lộ tại mỗi dây chuyền được tập hợp, các bị can trích ra một khoản cố định đưa cho ông Hải, phần còn lại chia đều cho Ban Giám đốc và các đăng kiểm viên.

Đến tháng 3/2022, khi biết có chủ trương các trung tâm đăng kiểm khối V phải “chung chi” hằng tháng cho Đặng Việt Hà theo số lượt phương tiện kiểm định đạt, ông Hải yêu cầu tăng số tiền đưa hằng tuần lên 13 triệu đồng/dây chuyền.

Để phân biệt các phương tiện có “chung chi”, các bị can đánh dấu ký hiệu riêng trên phiếu kiểm định, tương ứng với từng đăng kiểm viên hoặc đối tượng môi giới. Mức tiền hối lộ nếu đăng kiểm viên nhận trực tiếp là từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/xe; nếu qua môi giới thì mức tiền thấp hơn. Số tiền hối lộ đưa cho ông Hải được chuyển khoản hoặc giao tiền mặt hằng tuần.

Ông Hải sử dụng khoản tiền này để đưa cho hai Cục trưởng Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà khi ra Cục Đăng kiểm Việt Nam công tác hoặc khi các cá nhân này vào TPHCM.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 22/1.