Vụ ‘đại án đăng kiểm’: Sợ lộ, cựu Cục trưởng vội trả 5 tỷ đồng được chia chác

TPO - Thời điểm công an khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến các trung tâm đăng kiểm, do lo sợ bị công an phát hiện sai phạm, ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ GTVT) đã trả lại 5 tỷ đồng, là tiền ông Hà nhận hối lộ do các đăng kiểm viên nhận hối lộ của các công ty thiết kế, chia cho ông Hà.

Chiều 23/7, tại phiên tòa xét xử 'đại án đăng kiểm', HĐXX của TAND TPHCM đã xét hỏi bị cáo Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - ĐKVN). Trong vụ án này, ông Hà bị xét xử tội danh "Nhận hối lộ", với cáo buộc đã nhận hối lộ 40 tỷ đồng, hưởng lợi gần 8,7 tỷ đồng. HĐXX hỏi bị cáo Hà có xác nhận xác có phạm tội "Nhận hối lộ" hay không và Viện Kiểm sát truy tố bị cáo chịu trách nhiệm nhận hối lộ 40 tỷ đồng là đúng hay sai? Trả lời HĐXX, bị cáo Hà thừa nhận số tiền bị cáo hưởng lợi gần 8,7 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Ông Hà cũng nói rằng, gia đình ông có 3 lần nộp tiền khắc phục hậu quả cho ông, còn số tiền nộp là bao nhiêu thì ông Hà nói ông nhớ. Về số tiền cáo trạng quy buộc ông Hà nhận hối lộ 40 tỷ đồng, ông Hà nói "bị cáo chịu trách nhiệm chung". Ông Hà nói rằng mình không đưa ra chủ trương nhận hối lộ của Phòng VAR, các trung tâm đăng kiểm... nên ông không phải chịu trách nhiệm của toàn bộ tiền nhận hối lộ hơn 40 tỷ đồng như cáo trạng truy tố ông. Hưởng lợi gần 8,7 tỷ đồng Theo cáo trạng, từ tháng 3/2019 đến tháng 7/2021, khi giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục ĐKVN và phụ trách quản lý hoạt động của Phòng VAR, Đặng Việt Hà được Trần Anh Quân chia số tiền nhận hối lộ từ các công ty thiết kế là 320 triệu đồng. Từ tháng 8/2021 đến tháng 9/2022, ông Hà giữ chức vụ Cục trưởng Cục ĐKVN, ông Hà biết các đăng kiểm viên tại Phòng kiểm định xe cơ giới nhận tiền hối lộ của các công ty thiết kế trong quá trình thẩm định hồ sơ, thiết kế, cải tạo xe cơ giới nên đã chỉ đạo, yêu cầu Trần Anh Quân và Phòng VAR đặt lợi ích của Hà lên trên hết. Ông Hà đã nhận hối lộ trong việc thẩm định hồ sơ, thiết kế xe cơ giới cải tạo tại Cục ĐKVN là 5,5 tỷ đồng; nhận tiền hối lộ của các Trung tâm đăng kiểm số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Hà thừa nhận trách nhiệm của mình với vai trò người đứng đầu, đã nhận hối lộ trái pháp luật. Bị cáo Hà xác nhận số tiền mình đã nhận hối lộ gồm nhận từ Trần Anh Quân (Phòng VAR) số tiền 5,6 tỷ đồng, nhận từ Phòng tàu sông và các chi cục đăng kiểm 980 triệu đồng, nhận từ các Trung tâm đăng kiểm khối V phía Bắc 990 triệu đồng và nhận từ các Trung tâm đăng kiểm khối V tại TPHCM 860 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo Hà đã nhận hối lộ trên cả nước là gần 8,6 tỷ đồng. Ông Đặng Việt Hà đã nộp số tiền 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cũng theo cáo trạng, với cương vị Cục trưởng Cục ĐKVN, ông Hà chỉ đạo cấp dưới phải nâng mức hưởng lợi của cá nhân ông. Theo đó, đối với số tiền tiêu cực, hối lộ mà cán bộ Phòng kiểm định xe cơ giới, các trung tâm đăng kiểm nhận được, ông Hà phải được hưởng cao nhất. Ông Hà còn chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm khối V phải tính tiền nộp cho ông Hà căn cứ vào số lượng phương tiện vào đăng kiểm tại mỗi trung tâm. Từ chủ trương, yêu cầu, chỉ đạo của ông Hà, lãnh đạo phòng VAR, giám đốc các trung tâm đăng kiểm khối V đã triển khai. Do đó, ông Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của Phòng kiểm định xe cơ giới 31 tỷ đồng và số tiền nhận hối lộ của 4 Trung tâm Đăng kiểm Khối V tại TPHCM là gần 7,7 tỷ đồng, số tiền nhận hối lộ của 5 Trung tâm Đăng kiểm Khối V tại TP Hà Nội là 780 triệu đồng và số tiền hối lộ của các Trung tâm Đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng. "Bị can Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Nhận hối lộ với tổng số tiền là 40,2 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân Đặng Việt Hà hưởng lợi số tiền gần 8,6 tỷ đồng" – Viện Kiểm sát xác định tại cáo trạng vừa công bố trong phiên tòa này. Trả lại 5 tỷ đồng vì sợ bị 'sờ gáy' Cũng theo cáo trạng, thời điểm Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến các trung tâm đăng kiểm. Lo sợ bị công an phát hiện hành vi sai phạm, ông Hà đã trả lại số tiền 5 tỷ đồng (tiền do các đăng kiểm viên nhận hối lộ của các công ty thiết kế chia cho Hà) cho Trần Anh Quân, Quân nhận tiền và giao cho Nghiêm Văn Cường cất giữ. Sau đó, khi biết các cơ quan công an tiến hành điều tra các vụ án liên quan đến các Trung tâm đăng kiểm, ông Hà nhờ Lại Thái Phong (là Phó chánh Văn phòng Cục ĐKVN) thông qua một người tên là Nguyễn Văn Chung để tìm hiểu thông tin xem công an xử lý như thế nào và Phong đã đồng ý. Ông Hà nói với ông Quân sử dụng số tiền 5 tỷ đồng (đổi cho Hà 100.000 USD), Quân chỉ đạo Nguyễn Phương Nam liên hệ gặp Nghiêm Văn Cường lấy tiền mặt Cường đang giữ, đổi 100.000 USD đưa cho Trần Anh Quân để Quân đưa cho ông Hà. Sau đó, ông Hà đưa cho Lại Thái Phong 100.000 USD, Phong tiếp tục gặp đưa tiền cho Nguyễn Văn Chung. Ông Chung không có khả năng thực hiện việc tìm hiểu thông tin cho Đặng Việt Hà mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Tân Châu