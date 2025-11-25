Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giấu hơn 2.000 viên ma túy trong nghĩa địa để dùng dần

Hoàng Nam
TPO - Công an xã Cồn Tiên (Quảng Trị) vừa bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ lượng lớn ma túy tổng hợp, được cất giấu trong khu nghĩa địa Hải Thái. Các đối tượng khai nhặt được số ma tuý trên rồi mang về cất giấu để sử dụng dần.

Ngày 25/11, Công an xã Cồn Tiên cho biết khoảng 19h30 ngày 22/11, lực lượng tuần tra phát hiện T.V.T (SN 1999, trú thôn Thiện Thành) đang cất giấu hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp tại nghĩa địa Hải Thái. Tại hiện trường, công an thu giữ toàn bộ tang vật.

Các đối tượng khai là nhặt được số ma tuý nói trên, sau đó bàn nhau ra nghĩa địa cất giấu để dùng dần.

T. khai cùng P.N.S (SN 2003, trú thôn Hải An) nhặt được số ma túy này gần khu vực Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị (phường Đông Hà) rồi bàn bạc mang về nghĩa địa cất giấu để chia nhau sử dụng dần.

Công an xã Cồn Tiên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng Nam
