Pháp luật

Google News

Phát hiện tài xế có hơi men, dương tính cùng lúc 4 loại ma tuý

Đức Anh
TPO - Khi kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường tỉnh DT.186 (xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang), lực lượng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện tài xế 23 tuổi không chỉ có hơi men mà còn dương tính với cùng lúc 4 loại ma túy.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang vừa cho hay, lúc 0 giờ 2 phút, ngày 26/10, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang làm nhiệm vụ trên tuyến ĐT.186 (đoạn qua xã Bình Ca) dừng xe ô tô con mang biển kiểm soát 34A-453.xx do anh V.T.D (SN 2002, trú tại thôn Đất Đỏ, xã Bình Ca, Tuyên Quang) kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. Kết quả, anh D có 0,022mg/l khí thở.

571564332-1298892062275037-4817568061896342638-n.jpg
V.T.D (bên phải) nhận các kết quả xét nghiệm nhanh chất cấm.

Nhận thấy người điều khiển xe có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác phối hợp với Công an xã Bình Ca và cơ sở y tế tiến hành test nhanh ma túy.

Kết quả, tài xế này dương tính cùng lúc với bốn nhóm chất ma túy gồm MDMA, KET, MET và AMP.

571222967-1298892058941704-7637089739866147037-n.jpg
Vừa có hơi men, dương tính cùng lúc 4 loại chất cấm, tài xế vẫn liều lĩnh lái xe trong đêm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính với hai lỗi: Điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy và có nồng độ cồn trong hơi thở (dưới 0,25mg/l).

Hồ sơ vụ việc được bàn giao cho Công an xã Bình Ca tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo quy định, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 36 đến 48 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Đức Anh
