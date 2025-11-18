Tổng thống Philippines bác cáo buộc nghiện ma tuý

TPO - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa bị chị gái ruột – Thượng nghị sĩ Imee Marcos – công khai cáo buộc là người nghiện ma túy lâu năm và việc sử dụng cocaine đã gây ra những vấn đề trong quản trị, bao gồm tham nhũng. Người phát ngôn của tổng thống cho rằng đây là cáo buộc cũ và đã bị bác bỏ từ lâu.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: AP)

Cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Thượng nghị sĩ Imee Marcos với Tổng thống Marcos Jr. rạn nứt từ lâu.

Thứ trưởng Truyền thông Claire Castro nói rằng những cáo buộc vô căn cứ mà Thượng nghị sĩ Imee Marcos đưa ra nhằm vào chính em trai mình có thể để đánh lạc hướng dư luận, trong bối cảnh các cuộc điều tra đang được tiến hành để làm sáng tỏ cáo buộc tham nhũng trong nhiều dự án kiểm soát lũ có thể liên quan đến các đồng minh của bà tại Thượng viện.

“Thượng nghị sĩ Imee, tôi hy vọng bà sẽ thể hiện tinh thần yêu nước và hỗ trợ cuộc điều tra mà chính tổng thống đang tiến hành, đồng thời lên án mọi hành vi tham nhũng. Đừng đứng về phía họ, đừng bao che. Hãy để Tổng thống Marcos làm việc để chấm dứt tham nhũng”, ông Castro nói.

Một ủy ban điều tra độc lập do Tổng thống Marcos thành lập cùng ủy ban của Thượng viện và các cơ quan chính phủ điều tra cáo buộc nhiều nghị sĩ có ảnh hưởng đã nhận khoản “hoa hồng khổng lồ” từ các công ty xây dựng trúng thầu dự án kiểm soát lũ kém chất lượng, không hoàn thiện hoặc thậm chí không tồn tại.

Vụ bê bối gây phẫn nộ tại một quốc gia châu Á thường xuyên hứng chịu lũ lụt và bão lớn. Ngày 17/11, hơn 200.000 người biểu tình tập trung trên đường phố để yêu cầu trách nhiệm giải trình trong các dự án chống ngập.

Thượng nghị sĩ Imee là đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ông Duterte đã bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) bắt giữ từ tháng 3 và bị dẫn độ sang Hà Lan, nơi ông đang bị giam giữ với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, liên quan đến chiến dịch chống ma túy khiến hàng nghìn nghi phạm thiệt mạng.

Gia đình và đồng minh của ông Duterte cho rằng Tổng thống Marcos và chính quyền đương nhiệm phải chịu trách nhiệm cho việc bắt giữ mà họ gọi là “trái phép”. Con gái của ông Duterte - Phó Tổng thống Sara Duterte, là một trong những người công khai chỉ trích Tổng thống Marcos, đồng thời cũng là đồng minh của bà Imee.

Trong bài phát biểu trước một cuộc tuần hành lớn của nhóm tôn giáo tại công viên ở Manila tối 17/11, bà Imee nói rằng em trai bà nghiện ma túy từ thời cha của họ còn là tổng thống và kéo dài đến ngày nay. Bà cho rằng điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng lãnh đạo của ông Marcos Jr.

Tổng thống Marcos Jr và chị gái đều là con của nhà lãnh đạo bị lật đổ trong phong trào nổi dậy năm 1986.

Bà Imee cáo buộc cả vợ và các con của ông Marcos cũng sử dụng ma túy.

Thượng nghị sĩ Imee Marcos cho biết hai chị em gần như không nói chuyện kể từ khi ông trở thành tổng thống năm 2022. Đệ nhất phu nhân Liza Marcos chưa đưa ra ý kiến, nhưng con trai bà – nghị sĩ Sandro Marcos – nói rằng cáo buộc của bác mình là “vô căn cứ” và “vô trách nhiệm đến mức nguy hiểm”.

“Tôi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến bà ấy sa sút đến mức phải dựng lên những lời dối trá nhằm gây bất ổn cho chính quyền để phục vụ tham vọng chính trị cá nhân”, nghị sĩ Sandro nói.

Bà Imee cho rằng “việc (tổng thống) nghiện ma túy đã gây ra làn sóng tham nhũng, thiếu định hướng, những quyết định sai lầm nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm và thiếu công lý”.

Thượng nghị sĩ Imee Marcos cũng kêu gọi quân đội, cảnh sát và quan chức chính phủ “giúp cải thiện tình trạng của ông ấy”. “Tôi không phải kẻ thù của em tôi. Kẻ thù của em tôi chính là bản thân em ấy”, bà nói.

Bộ trưởng Castro chỉ trích Thượng nghị sĩ Imee vì không lên án ông Duterte – người đã thừa nhận từng sử dụng fentanyl – và cho rằng bản thân ông Duterte cùng con gái cũng bị cáo buộc liên quan tham nhũng, dù cả hai phủ nhận.

Năm ngoái, ông Duterte phát biểu rằng người kế nhiệm ông là “người nghiện ma túy” và từng nằm trong danh sách nghi phạm sử dụng ma túy của lực lượng thực thi pháp luật. Khi đó, ông Marcos cười và nói rằng ông không muốn đáp trả nhưng ngụ ý ông Duterte đã dùng fentanyl, một loại chất gây nghiện mạnh.

Năm 2016, ông Duterte cho biết ông từng sử dụng fentanyl để giảm đau do chấn thương khi lái mô tô. Luật sư của ông sau đó khẳng định ông Duterte đã ngừng sử dụng trước khi trở thành tổng thống năm 2016.

Năm 2021, khi ông Marcos còn là ứng viên tổng thống, người phát ngôn của ông đã công bố hai báo cáo từ một bệnh viện tư và phòng xét nghiệm của cảnh sát quốc gia cho thấy ông âm tính với cocaine và methamphetamine.