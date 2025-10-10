Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Động đất mạnh ở Philippines, nguy cơ xuất hiện sóng thần

Bình Giang

TPO - Sáng nay (10/10), trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra trên vùng biển ngoài khơi một tỉnh miền nam Philippines, nguy cơ gây ra sóng thần nguy hiểm gần đó.

Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết dự kiến trận động đất trên biển sẽ có dư chấn và gây thiệt hại. Tâm chấn nằm cách thị trấn Manay thuộc tỉnh Davao Oriental khoảng 62km về phía đông nam, nguyên nhân là do chuyển động trong đoạn đứt gãy ở độ sâu chỉ khoảng 10km.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tại Honolulu (Hawaii, Mỹ) cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần nguy hiểm trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn.

Theo trung tâm này, sóng cao tới 3m so với mực nước biển bình thường có thể xuất hiện ở một số khu vực bờ biển Philippines gần tâm chấn. Sóng nhỏ hơn có thể xuất hiện ở Indonesia và Palau.

Trận động đất mạnh xảy ra vào thời điểm Philippines vừa khắc phục xong hậu quả của trận động đất mạnh 6,9 độ hôm 30/9, khiến ít nhất 74 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải di dời ở tỉnh Cebu, miền Trung đất nước, nghiêm trọng nhất là TP. Bogo và các thị trấn lân cận.

Philippines là một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới, thường xuyên hứng động đất và núi lửa phun trào. Nước này nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương - một vòng cung đứt gãy địa chấn quanh đại dương.

Quốc gia quần đảo hứng khoảng 20 cơn bão và giông bão mỗi năm, khiến việc ứng phó thiên tai trở thành nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ và các nhóm tình nguyện.

Bình Giang
AP
#Động đất Philippines #Động đất #Vành đai lửa Thái Bình Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục