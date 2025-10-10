Động đất mạnh ở Philippines, nguy cơ xuất hiện sóng thần

TPO - Sáng nay (10/10), trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra trên vùng biển ngoài khơi một tỉnh miền nam Philippines, nguy cơ gây ra sóng thần nguy hiểm gần đó.

Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết dự kiến trận động đất trên biển sẽ có dư chấn và gây thiệt hại. Tâm chấn nằm cách thị trấn Manay thuộc tỉnh Davao Oriental khoảng 62km về phía đông nam, nguyên nhân là do chuyển động trong đoạn đứt gãy ở độ sâu chỉ khoảng 10km.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tại Honolulu (Hawaii, Mỹ) cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần nguy hiểm trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn.

Theo trung tâm này, sóng cao tới 3m so với mực nước biển bình thường có thể xuất hiện ở một số khu vực bờ biển Philippines gần tâm chấn. Sóng nhỏ hơn có thể xuất hiện ở Indonesia và Palau.

Trận động đất mạnh xảy ra vào thời điểm Philippines vừa khắc phục xong hậu quả của trận động đất mạnh 6,9 độ hôm 30/9, khiến ít nhất 74 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải di dời ở tỉnh Cebu, miền Trung đất nước, nghiêm trọng nhất là TP. Bogo và các thị trấn lân cận.

Philippines là một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới, thường xuyên hứng động đất và núi lửa phun trào. Nước này nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương - một vòng cung đứt gãy địa chấn quanh đại dương.

Quốc gia quần đảo hứng khoảng 20 cơn bão và giông bão mỗi năm, khiến việc ứng phó thiên tai trở thành nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ và các nhóm tình nguyện.