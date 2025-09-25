Đề nghị Trung Quốc và Philippines hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam tránh siêu bão Ragasa

TPO - Để ứng phó với bão số 9 (siêu bão Ragasa), Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc và Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội, đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng của hai nước này hỗ trợ các tàu thuyền Việt Nam trong trường hợp cần thiết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (26/9).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, bà Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 25/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 9, chủ động triển khai ứng phó ở mức cao nhất với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc và Philippines chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để đề nghị tạo điều kiện cho các tàu thuyền của Việt Nam trú, tránh, hỗ trợ cứu người và sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.

Bộ Ngoại giao cũng đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc và Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc và Philippines hỗ trợ các tàu thuyền Việt Nam trong trường hợp cần thiết; cử cán bộ trực 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ, liên hệ với các cơ quan trong và ngoài nước ứng phó với cơn bão số 9.

Ngày 24/9, bão Ragasa - cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm nay, đổ bộ miền nam Trung Quốc, sau khi khiến 17 người thiệt mạng tại Đài Loan (Trung Quốc), gây mưa lớn và gió giật mạnh tại đặc khu Hong Kong.

Cơ quan hàng hải của Trung Quốc đã ban hành cảnh báo sóng đỏ - mức cao nhất, lần đầu tiên trong năm nay.

Bão Ragasa hình thành trên vùng Tây Thái Bình Dương từ tuần trước và nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão cấp 5, với sức gió trên 260 km/h. Dù đã suy yếu, nó vẫn đủ mạnh để quật ngã cây cối và dây điện.