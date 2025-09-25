Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (25/9), sau khi tiến gần đất liền nước ta, bão Ragasa (bão số 9) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo mưa còn tiếp tục ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An trong đêm nay và ngày mai (26/9).

Vào 10h sáng nay (25/9), tâm áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái khoảng 40km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9. Trong trưa và chiều nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Lạng Sơn - Bắc Ninh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sau đó là áp thấp nhiệt đới, đêm qua và sáng nay (25/9), khu vực Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo từ sáng 25/9 đến đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 27/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

ve-tinh-2.png
Ảnh vệ tinh chụp áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Ragasa lúc 10h sáng nay.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình và Thanh Hóa sáng nay có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Từ nay (25/9) đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu các sông từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2; một số sông nhỏ lên trên mức BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng-Thái Bình, sông Mã ở dưới BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Nguyễn Hoài
#bão Ragasa suy yếu #áp thấp nhiệt đới #mưa lớn miền Bắc #dự báo thời tiết Việt Nam #lũ sông Hồng-Thái Bình #ngập lụt Bắc Bộ #cảnh báo lũ quét #mưa to Nghệ An Thanh Hóa #các sông miền Bắc #bão số 10 dự báo #áp thấp nhiệt đới hôm nay #bão mới nhất #bão biển đông #bão hôm nay

Xem thêm

Cùng chuyên mục