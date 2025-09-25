Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp

TPO - Sáng nay (25/9), sau khi tiến gần đất liền nước ta, bão Ragasa (bão số 9) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo mưa còn tiếp tục ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An trong đêm nay và ngày mai (26/9).

Vào 10h sáng nay (25/9), tâm áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái khoảng 40km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9. Trong trưa và chiều nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Lạng Sơn - Bắc Ninh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sau đó là áp thấp nhiệt đới, đêm qua và sáng nay (25/9), khu vực Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo từ sáng 25/9 đến đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 27/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Ảnh vệ tinh chụp áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Ragasa lúc 10h sáng nay.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình và Thanh Hóa sáng nay có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Từ nay (25/9) đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu các sông từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2; một số sông nhỏ lên trên mức BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng-Thái Bình, sông Mã ở dưới BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.