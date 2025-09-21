Người biểu tình Philippines ném đá vào cảnh sát bảo vệ dinh tổng thống

TPO - Hôm nay (21/9), cảnh sát Philippines bắt giữ 17 người, trong đó nhiều người mặc đồ đen và đeo khẩu trang, sau khi họ đốt lốp xe tải chắn đường và ném đá vào cảnh sát chống bạo động đang bảo vệ một cây cầu và các tuyến đường dẫn đến dinh tổng thống ở thủ đô Manila.

Hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Manila để phản đối tình trạng tham nhũng. (Ảnh: AP)

Một số người phun sơn lên tường và cột bê tông gần dinh tổng thống. Một số người vẫy cờ Philippines và giương áp phích có khẩu hiệu chống tham nhũng. Cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay và bắt giữ.

Nhóm biểu tình này không liên quan đến đám đông gồm hàng ngàn người đã tham gia 2 cuộc biểu tình chống tham nhũng tại những khu vực khác của thủ đô.

Tình trạng bạo lực khiến dinh tổng thống Malacanang gần đó phải đóng cửa, nơi các tuyến đường ra vào bị lực lượng an ninh chặn lại.

Trong một thông cáo, cảnh sát cho biết tình hình đã được kiểm soát, đồng thời tuyên bố sẽ không dung thứ cho những hành vi bạo lực và phá hoại.

Tại công viên quốc gia và đền thờ gần đó, cuộc biểu tình với khoảng 18.000 người đã diễn ra ôn hoà.

Hàng ngàn người xuống đường để bày tỏ phẫn nộ về vụ tham nhũng mà hàng loạt nghị sĩ, quan chức và doanh nhân bị cáo buộc đã nhận những khoản hối lộ khổng lồ từ các dự án chống lũ lụt.

“Tôi cảm thấy tồi tệ khi chúng tôi chìm đắm trong nghèo đói và thiệt hại nhà cửa, mạng sống và tương lai trong khi họ kiếm được khoản tiền lớn từ tiền thuế của chúng tôi để trả cho những chiếc xe sang trọng, những chuyến du lịch nước ngoài và những giao dịch lớn”, sinh viên Althea Trinidad nói với AP khi đang tham gia cuộc biểu tình ở Manila.

Trinidad sống ở Bulacan, một tỉnh dễ bị lũ lụt nằm ở phía bắc thủ đô Manila, nơi các quan chức cho biết hầu hết những dự án kiểm soát lũ lụt đang bị điều tra vì không đạt tiêu chuẩn hoặc không được thực hiện.

"Mục đích của chúng tôi không phải để gây bất ổn mà là củng cố nền dân chủ", Đức Hồng y Pablo Virgilio David, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, tuyên bố. Ông kêu gọi đám đông biểu tình ôn hòa và yêu cầu trách nhiệm giải trình.

Quy mô khủng khiếp

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. lần đầu nói về vụ bê bối tham nhũng trong hệ thống kiểm soát lũ lụt vào tháng 7, khi ông có bài phát biểu thường niên về tình hình đất nước.

Sau đó, ông thành lập một ủy ban độc lập để điều tra những bất thường trong một số dự án thuộc tổng cộng 9.855 dự án kiểm soát lũ lụt trị giá hơn 545 tỷ peso (9,5 tỷ USD) được triển khai từ khi ông nhậm chức vào giữa năm 2022. Ông cho biết quy mô vụ tham nhũng là "khủng khiếp" và chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng các công trình công cộng.

Sự phẫn nộ của dư luận bùng lên khi một cặp vợ chồng điều hành một số công ty xây dựng trúng thầu các công trình kiểm soát lũ lụt đã khoe hàng chục chiếc xe sang trọng nhập từ châu Âu và Mỹ trong các cuộc phỏng vấn truyền thông. Trong số đó có một chiếc xe sang trị giá 42 triệu peso (737.000 USD).

Vấp phải chỉ trích dữ dội từ dư luận, cặp vợ chồng Sarah và Pacifico Discaya sau đó cho biết trong một cuộc điều trần của Thượng viện được truyền hình trực tiếp rằng ít nhất 17 nghị sĩ Hạ viện và quan chức đã ép họ đưa các khoản hối lộ khổng lồ để được trúng thầu.

Sau đó, 2 thượng nghị sĩ nổi tiếng bị liên lụy trong một cuộc điều tra riêng của Hạ viện. Tất cả những người bị nêu tên đều phủ nhận cáo buộc, nhưng họ vẫn đang bị điều tra.

Chủ tịch Thượng viện Francis Escudero và Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez đã từ chức khi vụ bê bối ngày càng lan rộng.