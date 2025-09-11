Quân đội Nepal đối thoại để xoa dịu cơn thịnh nộ của người biểu tình

TPO - Hôm nay (11/9), quân đội Nepal tiếp tục đối thoại với đại diện người biểu tình để quyết định chọn người trở thành lãnh đạo mới của quốc gia, sau khi làn sóng biểu tình bạo loạn khiến 30 người thiệt mạng và buộc thủ tướng phải từ chức.

Hình ảnh cuộc biểu tình trên đường phố Nepal ngày 9/9. (Ảnh: AP)

Binh lính tiếp tục tuần tra trên những con phố yên tĩnh của thủ đô Kathmandu sau làn sóng cuộc biểu tình tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, bắt đầu từ việc chính phủ cấm các mạng xã hội, nhưng sâu xa là cơn thịnh nộ trước những bất công xã hội.

"Đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra trong hôm nay. Chúng tôi đang cố gắng bình thường hóa tình hình một cách từ từ", người phát ngôn quân đội Nepal Raja Ram Basnet cho biết.

Bộ Y tế Nepal cho biết tính đến hôm nay, số người chết trong các cuộc biểu tình đã tăng lên 30 và 1.033 người bị thương. Quân đội cho biết trong một tuyên bố, lệnh cấm sẽ được duy trì ở Kathmandu và các khu vực lân cận phần lớn thời gian trong ngày. Phát ngôn viên của sân bay cho biết các chuyến bay quốc tế vẫn đang hoạt động.

Làn sóng biểu tình - được gọi là cuộc biểu tình "Thế hệ Z" vì hầu hết những người tham gia hầu hết là người trẻ tuổi – là hệ quả của những bất bình trước thất bại của chính phủ trong việc chống tham nhũng và tạo cơ hội kinh tế cho người trẻ.

Nhiều video trên các mạng xã hội như TikTok và Instagram cho thấy người thân của các quan chức và bộ trưởng trong chính phủ đi du lịch sang trọng, khoe xe và đồ hiệu đắt tiền, trong khi thu nhập bình quân đầu người của Nepal chỉ khoảng 1.400 USD, mức thấp nhất ở Nam Á. Tỷ lệ nghèo ở nước này dao động quanh ngưỡng 20% trong những năm gần đây.

Người biểu tình muốn cựu Chánh án Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời. "Khi họ yêu cầu, tôi đã chấp nhận", bà Karki nói với kênh truyền hình Ấn Độ CNN-News18.

Trong làn sóng biểu tình sục sôi, nhiều tòa nhà chính phủ, từ tòa án tối cao đến nhà riêng của các bộ trưởng, dinh thự riêng của Thủ tướng KP Sharma Oli, bị thiêu rụi. Nhiều cơ sở kinh doanh như một số khách sạn ở thị trấn du lịch Pokhara và khách sạn Hilton ở Kathmandu cũng bị người biểu tình phóng hỏa.