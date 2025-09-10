Biểu tình lan rộng, tòa nhà Chính phủ Nepal chìm trong 'biển lửa'

TPO - Một đám cháy lớn đã thiêu rụi Cung điện Singha Durbar, khu phức hợp hành chính lớn của Nepal ở Kathmandu, sau khi các cuộc biểu tình bạo lực lan rộng khắp thành phố này.

(Nguồn: RT)

Những đoạn video lan truyền trực tuyến cho thấy Cung điện Singha Durbar bị thiêu rụi trong biển lửa. Tòa nhà, được xây dựng vào năm 1908, là trụ sở của chính phủ Nepal, nơi đặt văn phòng của một số bộ và các cơ quan quan trọng khác.

Trước đó, các cuộc biểu tình - chủ yếu do người trẻ tuổi dẫn đầu - đã nổ ra hôm 8/9 sau khi chính quyền tuyên bố cấm các nền tảng mạng xã hội lớn, bao gồm Facebook, YouTube và X.

Lệnh cấm đã được dỡ bỏ, nhưng các cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực, với hàng chục người được xác nhận thiệt mạng tại Kathmandu và khoảng 500 người bị thương, bao gồm hơn 100 cảnh sát.

Làn sóng biểu tình lan rộng ở Kathmandu. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/9, những người biểu tình được cho là đã phá vỡ cổng phía tây của Cung điện Singha Durbar, xông vào khu vực cấm và phóng hỏa.

Theo một số phương tiện truyền thông, các nhân chứng đã báo cáo về những cuộc đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh khi đám đông tiến vào bên trong.

Những người biểu tình đã đốt lốp xe trên một số con đường, ném đá vào cảnh sát chống bạo động và đuổi họ qua những con ngõ hẹp.

Họ cũng đã đốt nhà của một số chính trị gia ở Kathmandu. Truyền thông địa phương đưa tin, một số bộ trưởng đã được trực thăng quân sự đưa đến nơi an toàn.

Các đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba và vợ Arzu Rana, Bộ trưởng Tài chính Bishnu Paudel bị người biểu tình tấn công.

Những đoạn video khác được chia sẻ trực tuyến cho thấy tòa nhà Quốc hội Nepal cũng bốc cháy, với những bức tường bị cháy xém, khói bốc lên nghi ngút.

Sân bay Kathmandu, cửa ngõ quốc tế chính của Nepal, đã bị đóng cửa do khói từ các đám cháy.

Khói lửa bốc lên từ Cung điện Singha Durbar và tòa nhà Quốc hội Nepal. (Ảnh: Reuters)

Làn sóng biểu tình đã khiến Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli đã buộc phải từ chức. Tư dinh của Thủ tướng Oli cũng bị phóng hỏa.

Làn sóng biểu tình đã đẩy Nepal vào tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Nepal - nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc - đã phải vật lộn với bất ổn chính trị và kinh tế kể từ khi các cuộc biểu tình dẫn đến việc bãi bỏ chế độ quân chủ vào năm 2008.

Những người tổ chức các cuộc biểu tình đã gọi đây là "các cuộc biểu tình Gen Z", xuất phát từ sự thất vọng của giới trẻ vì tình trạng thiếu việc làm. Vài năm gần đây, hàng triệu người đã đi xuất khẩu lao động ở Trung Đông, Hàn Quốc và Malaysia, chủ yếu tại các công trường xây dựng, để kiếm tiền gửi về nhà.

"Trước tình hình bất lợi của đất nước, tôi xin từ chức để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề theo đúng hiến pháp", ông Oli viết trong đơn từ chức gửi Tổng thống Ramchandra Paudel.

Một phụ tá của ông Paudel nói với Reuters, rằng tổng thống đã bắt đầu quá trình tìm kiếm một thủ tướng mới, đồng thời triệu tập các nhà lãnh đạo biểu tình để đàm phán.

Trong một phát biểu qua video, lãnh đạo quân đội Ashok Raj Sigdel kêu gọi người biểu tình chấm dứt tình trạng bất ổn, tránh gây thêm thiệt hại về người và tài sản, và hãy đến bàn đàm phán. Trong một tuyên bố riêng, quân đội cho biết họ cam kết bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Mỹ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết, Mỹ vẫn là "đối tác kiên định của Nepal, cam kết nỗ lực vì lợi ích chung của chúng ta về sự ổn định, thịnh vượng và dân chủ".